Były współpracownik TVP Info zdradza kulisy. "To miejsce trzeba wyczyścić do piwnic"

Portal teleshow.wp.pl przeprowadził wywiad z Bartoszem Gonzalesem, byłym współpracownikiem TVP Info. Gonzales opowiadał między innymi o powstawaniu informacyjnych belek. - Wszystko, co się ukazuje na antenie na belce, musi mieć akceptację, również zdjęcie belki z anteny musi być na polecenie. I od razu muszę zrobić bardzo ważne zastrzeżenie: to nie był pasek, to była belka. A ja nie byłem paskowym, tylko belkowym - mówi były współpracownik stacji. Gonzales wyjaśnia, że teksty, które pojawiają się na belkach, wymyśla dyrekcja. - Ale kto personalnie? Nie można tego stwierdzić. Przez długi czas człowiekiem, od którego dostawałem teksty, był Jarosław Olechowski. Ale naprawdę nie wiem, czy to on je wymyślał, czy to on je pisał, czy też dostawał je od kogoś z góry - opowiada. Jak twierdzi, w dyktowanych z góry przekazach nie można było niczego zmienić.

Były współpracownik TVP Info: Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie

Mężczyzna przekonuje, że "w kuluarach TVP na porządku dziennym są żarty z PiS-u, kpiny z dyrekcji". - Musi być jakiś wentyl, bo ludzie tam wymiękają. Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie. Cynizm ma swoje granice. Wydaje mi się, że to jest już taki moment, że TVP Info nie da się zreformować. Nie da się zbudować niczego nowego mając na pokładzie balast w postaci ludzi, którzy tam wciąż pracują. Zwłaszcza dziś, po bezprecedensowym włączeniu się w bieżącą politykę - bo przecież czym innym był protest w obronie TVP, zorganizowany przez samych ludzi z TVP? Publiczne medium protestujące przeciwko demokratycznie wybranej władzy? To jest absurd i niewyobrażalne naruszenie wszystkich zasad. To miejsce trzeba wyczyścić do piwnic i zbudować kompletnie od nowa - mówi Gonzales.

Gruntowne zmiany w TVP to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych obecnej koalicji rządowej. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak przekazał w Polsat News, że klub Koalicji Obywatelskiej zajmie się projektem uchwały o stwierdzeniu nielegalności Rady Mediów Narodowych. - Uchwała będzie wyłożona jutro po godz. 8 w klubie i będziemy ją podpisywać - przekazał Kołodziejczak. Dodał, że nie ma informacji, czy projekt zostanie poddany pod głosowanie na wtorkowych obradach Sejmu.