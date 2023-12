Kosiniak-Kamysz zdymisjonował generała. Błaszczak uderza: Ruszyły czystki w MON

"W dowód 'polityki miłości' ruszyły czystki w MON. Zwolniony dziś gen. Radomski to oficer, który z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem bronił polskiej granicy przed atakiem hybrydowym Putina i Łukaszenki" - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.

"To on dowodził, gdy w listopadzie 2021 roku doszło do masowego szturmu nielegalnych migrantów w Kuźnicy. Dzięki niemu granica została utrzymana. Dziękuję za pańską służbę, Panie Generale!" - dodał w dalszej części wpisu.

Płk Arkadiusz Widła nowym szefem Inspektoratu Kontroli Wojskowej

Pułkownik Arkadiusz Widła został nowym szefem Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego zwolniono generała broni Krzysztofa Radomskiego. Oficer został przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr resortu obrony oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Inspektorat Kontroli Wojskowej sprawuje kontrolę nad dowództwami i jednostkami organizacyjnymi ministerstwa obrony, jest odpowiednikiem cywilnej Najwyższej Izby Kontroli.

To kolejna ważna decyzja nowego kierownictwa MON. W ubiegłym tygodniu Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej. Pomimo tej decyzji w poniedziałek Antoni Macierewicz zorganizował jej posiedzenie. "Likwidacja podkomisji smoleńskiej jest niezaprzeczalna, jest faktem prawnym" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MON Janusz Sejmej. "Mamy do czynienia z posiedzeniem byłej podkomisji; na dalszy komentarz MON w tej sprawie należy poczekać" - dodał.