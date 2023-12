Grzegorz Braun i jego partia bez lokalu. "Będziemy musieli się pożegnać"

W poniedziałek (18 grudnia) w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa "Tu jest Polska, a nie Polin" zorganizowana przez Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji poinformował, że wkrótce jego formacja (Konfederacja Korony Polskiej) będzie musiała zmienić dotychczasową siedzibę.

Grzegorz Braun bez biura poselskiego. Demonstranci zakłócali przebieg konferencji: "Precz z antysemityzmem"

- Gospodarz budynku wypowiada nam lokal - ogłosił Grzegorz Braun. - Stąd będziemy musieli pożegnać się z tym pięknym miejscem, które służyło jako biuro poselskie przez ostatnie lata. Zaprosił nas do tego lokalu jeszcze świętej pamięci prezydent Ferenc, ale teraz jest inna polityka, w związku z tym będziemy musieli szukać sobie innego miejsca - podkreślił polityk.

Tematem poniedziałkowej konferencji posła Konfederacji były przede wszystkim wydarzenia minionego tygodnia, kiedy użył gaśnicy do zgaszenia świecy chanukowej umieszczonej w Sejmie. Konferencję wielokrotnie przerywali demonstranci oburzeni skandalicznym zachowaniem posła.

Spotkanie przerywane było okrzykami "precz z antysemityzmem". Domagano się także bezwzględnego jego zakończenia. - Chyba jednak poprosimy policję o reakcję - odpowiadał zebranym polityk.

Grzegorz Braun ukarany przez Prezydium Sejmu. Polityk na celowniku prokuratury

12 grudnia Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych ustawionych w holu sejmowym. Później wyszedł na mównicę i grzmiał o "satanistycznych obrzędach". Został za to ukarany wykluczeniem z obrad posiedzenia oraz karą finansową. Odebrano mu połowę uposażenia na trzy miesiące i całość diety na pół roku. Natomiast Konfederacja zawiesiła go w prawach członka klubu parlamentarnego i zakazem wypowiadania się na mównicy. Część z polityków uważa jednak działania partii za niewystarczające. Domagają się oni także całkowitego wykluczenia Grzegorza Brauna z klubu. W sprawie wydarzeń w Sejmie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie.