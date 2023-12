Macierewicz zwołał posiedzenie zlikwidowanej podkomisji. "Kompromitacja", "nie ma w planie kapitulacji"

- To jest nadużycie uprawnień. Gdy ktoś nie ma statusu przewodniczącego podkomisji, a wykonuje nadal te czynności, to jest to uzurpowanie uprawnień, których on nie posiada - powiedział w Sejmie Michał Szczerba. Poseł KO skomentował w ten sposób działanie Antoniego Macierewicza, który nie podporządkowuje się decyzji szefa MON o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej. W poniedziałek Macierewicz zwołał obrady organu. "Gazeta Wyborcza" relacjonowała, że "żołnierze, w tym towarzyszący Macierewiczowi oficer Wojska Polskiego, wykonywali jego polecenia". - To jest sprawa dla prokuratury, to jest niewypełnianie poleceń ministra, próba forsowania alternatywnej instytucji, która w polskim porządku prawnym przestała funkcjonować - powiedział Szczerba.

Macierewicz zwołał posiedzenie podkomisji smoleńskiej. "Kompromitacja"

Sytuacja wokół podkomisji smoleńskiej wywołuje kontrowersje. "Kompromitacja. 3 dni po rozwiązaniu podkomisji Macierewicz siedzi w budynku MON, wpuszcza, kogo chce, wydaje polecenia żołnierzom, a ci je wykonują... Jeśli tak ma wyglądać rozliczanie PiS, to może lepiej w ogóle tego nie zaczynać..." - komentuje sytuację Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej".

"Pan Antoni, widzę, nie ma w planie kapitulacji. Niebawem kajdanek na mieście zabraknie, jak wszyscy wszędzie będą się przykuwać" - napisała Dominika Długosz z "Newsweeka".

"Tak to chyba będzie wyglądać: Macierewicz robi okupację w MON, za chwilę funkcjonariusze PiS okopią się w TVP, potem barykady wzniosą w Orlen Pressie. PJK może oddał władzę, ale jego zasób ludzki nie zamierza i będzie cierpiał na pluszowym krzyżu, gdy będą ich stamtąd wyprowadzać" - stwierdził Tomasz Walczak, dziennikarz "Super Expressu".

"Jeżeli Antoni Macierewicz bardzo chce, żeby podkomisja smoleńska dalej obradowała, moim zdaniem nie warto mu przeszkadzać. Niech obradują, gdzie chcą, oby nie za publiczne pieniądze i nie przy wykorzystaniu publicznego majątku" - stwierdził dziennikarz wp.pl Patryk Słowik.

Macierewicz złoży zawiadomienie do prokuratury na Kosiniaka-Kamysza.

Antoni Macierewicz zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie w sprawie decyzji Władysława Kosiniaka-Kamysza dot. podkomisji smoleńskiej. - Chce ukryć prawdę o Smoleńsku, likwidując materiały o raporcie - powiedział poseł PiS.

- Nie tylko podkomisja działa, ale także przyjęliśmy decyzję dotyczącą skierowania do prokuratury wniosku o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kosiniaka-Kamysza, bo to działanie jest po prostu przestępstwem. On oskarża polskich pilotów, a chroni zbrodniarza Putina. Chce ukryć prawdę o Smoleńsku, likwidując materiały o raporcie smoleńskim - powiedział w Polsat News Antoni Macierewicz.

Cezary Tomczyk: Byli członkowie podkomisji mają czas do końca dnia

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w mediach społecznościowych, że wszelkie czynności podejmowane przez byłych członków podkomisji smoleńskiej w innym niż opisany w decyzji szefa resortu zakresie nie mają żadnej mocy prawnej. Tomczyk przypomniał, że zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej podkomisja smoleńska przestała istnieć 15 grudnia, a jej byli członkowie podkomisji mają obowiązek rozliczyć się ze swojej pracy do końca dzisiejszego dnia. Do końca dnia mają też prawo korzystać z budynku przy ulicy Kolskiej, aby rozliczyć się z wykonanych prac oraz zdać pobrany sprzęt. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował także o tym, że 15 grudnia wygasły wszystkie upoważnienia byłego przewodniczącego i członków podkomisji do działalności w imieniu MON oraz Państwowej Komisji.