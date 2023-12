Macierewicz złoży zawiadomienie do prokuratury na Kosiniaka-Kamysza. "Chce ukryć prawdę"

- Nie tylko podkomisja działa, ale także przyjęliśmy decyzję dotyczącą skierowania do prokuratury wniosku o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kosiniaka-Kamysza, bo to działanie jest po prostu przestępstwem. On oskarża polskich pilotów, a chroni zbrodniarza Putina. Chce ukryć prawdę o Smoleńsku, likwidując materiały o raporcie smoleńskim - powiedział w Polsat News Antoni Macierewicz.

Władysław Kosiniak-Kamysz rozwiązał podkomisję smoleńską. Macierewicz odpowiada

W ubiegłym tygodniu podkomisja, decyzją nowego szefa ministerstwa obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, została rozwiązana. Jej członkowie do dzisiaj powinni rozliczyć się z dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac. "Likwidacja podkomisji smoleńskiej jest niezaprzeczalna, jest faktem prawnym" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MON Janusz Sejmej. - Mamy do czynienia z posiedzeniem byłej podkomisji; na dalszy komentarz MON w tej sprawie należy poczekać - dodał. Macierewicz utrzymuje z kolei, że MON nie może zlikwidować podkomisji i będzie ona działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 roku.

Poseł PiS przekazał w Polsat News, że w poniedziałek jej zespół zebrał się, by omówić "wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zamordowania prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku". Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w mediach społecznościowych, że wszelkie czynności podejmowane przez byłych członków podkomisji smoleńskiej w innym niż opisany w decyzji szefa resortu zakresie nie mają żadnej mocy prawnej.

Tomczyk przypomniał, że zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej podkomisja smoleńska przestała istnieć 15 grudnia, a jej byli członkowie podkomisji mają obowiązek rozliczyć się ze swojej pracy do końca dzisiejszego dnia. Do końca dnia mają też prawo korzystać z budynku przy ulicy Kolskiej, aby rozliczyć się z wykonanych prac oraz zdać pobrany sprzęt. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował także o tym, że 15 grudnia wygasły wszystkie upoważnienia byłego przewodniczącego i członków podkomisji do działalności w imieniu MON oraz Państwowej Komisji.

Raport komisji Millera. Przyczyny katastrofy w Smoleńsku

Polska komisja pod przewodnictwem Jerzego Millera wyjaśniająca przyczyny katastrofy została powołana 15 kwietnia 2010 r. przez MON. Badała okoliczności tragedii równolegle do rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). W jej skład wchodziło 34 ekspertów z różnych dziedzin, m.in. piloci cywilni i wojskowi, a także prawnicy specjalizujący się w prawie lotniczym i meteorolodzy. 29 lipca 2011 roku komisja wydała raport, w którym opisano okoliczności tragedii i jej przyczyny.

Bezpośrednią przyczyną katastrofy 10 kwietnia 2010 roku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 metrów), przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią. Rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg - przerwanego lądowania w sytuacji, kiedy wiadomo, że lądowanie może zakończyć się niepowodzeniem - było spóźnione. Według ekspertów z komisji Millera właśnie złamanie procedur bezpieczeństwa przez pilotów tupolewa doprowadziło do zderzenia z feralną brzozą, którego skutkiem było oderwanie fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu, przechyłu i zderzenia z ziemią.