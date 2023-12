Łukasz Mejza nie odpuszcza nastolatkowi, który nazwał go "mentalnym dnem". "Złożył zażalenie"

Łukasz Mejza złożył przeciwko Jakubowi Wróblewskiemu prywatny akt oskarżenia w związku z rzekomym zniesławieniem. Nastolatek w mediach społecznościowych nazwał posła "mentalnym dnem" i stwierdził, że "nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci". W październiku poznański sąd umorzył sprawę. Jak opisywaliśmy, rozpatrywanie wniosku Mejzy zajęło sądowi zaledwie 10 minut.

Łukasz Mejza nie odpuszcza ws. rzekomego zniesławienia

"Łukasz Mejza złożył zażalenie, w związku z czym spotkamy się w drugiej instancji i sprawę rozstrzygać będzie Sąd Okręgowy" - przekazał w poniedziałek Onetowi Wróblewski.

Licealista z Poznania publikował wspomniane komentarze w mediach społecznościowych w reakcji na doniesienia Wirtualnej Polski na temat założonej przez Mejzę spółki Vinci NeoClinic. Miała ona oferować pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Oferta kierowana była do pacjentów nowotworowych czy osób zmagających się z chorobami neurologicznymi. Usługa miała kosztować co najmniej 80 tys. dolarów. Eksperci wskazywali, że nie ma żadnych dowodów na skuteczność takiego leczenia. Wówczas w oświadczeniu przesłanym Gazeta.pl Mejza twierdził, że tekst portalu jest "atakiem na jego wizerunek i dobre imię". Ostatecznie jednak Mejza podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra sportu.

W akcie oskarżenia wobec Wróblewskiego Mejza wyjaśniał, że złożył dymisję w wyniku "presji społecznej, medialnej i politycznej" - przekazała wyborcza.pl Poznań. Wskazywał przy tym również na aktywność Jakuba, choć ten przed dymisją polityka opublikował jeden z czterech kwestionowanych wpisów. Ponadto polityk zaznaczał, że cieszył się "nieprzerwanie rosnącym zaufaniem obywateli", a także premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z relacją poznańskiej "Wyborczej" sąd uznał, że licealista nie zniesławił posła swoimi wpisami i ekspresowo umorzył sprawę. Pisemne uzasadnienie sędzia ma przygotować w ciągu tygodnia. Mejza może zaskarżyć jeszcze decyzję do sądu okręgowego.

Afera Mejzy nie przeszkodziła mu w dalszej karierze politycznej

Łukasz Mejza wystartował w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości Udało mu się dostać do Sejmu z okręgu wyborczego nr 8 (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra). Uzyskał 10 162 głosy. Wcześniej Mejza objął mandat po śmierci Jolanty Fedak. Był posłem niezrzeszonym.