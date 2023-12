Wyrok sądu ws. korespondencji Krzysztofa Brejzy. TVP ma przeprosić polityka

Sąd orzekł również wypłatę 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz posła KO, a także obowiązek publikacji przeprosin na portalu TVP Info, ale też na takich portalach jak wPolityce, Niezależna czy Fronda - poinformował dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk.

W uzasadnieniu sąd przekazał, że w materiale stacji skompilowano różne wypowiedzi z różnych lat i na różne tematy i przedstawiono je jako jedną wypowiedź Krzysztofa Brejzy.

"Cieszę się, że mam ten wyrok (Brejza vs TVP) na taśmie. Słuchając go parę razy, opadała mi szczęka. To jest opis całkowitego zaprzeczenia jakimkolwiek standardom dziennikarskim. Opis stworzenia materiału pod zniszczenie konkretnej osoby. To wszystko w Polsce, w środku Europy" - napisał reporter stacji.

- Dzisiaj otworzyły się drzwi do prawdy, także dla komisji ds. Pegasusa. Sąd potwierdził te fakty, o których mówiła komisja śledcza Parlamentu Europejskiego. Europę Zachodnią zszokowało użycie cyber-broni w trakcie kampanii wyborczej do wpływania na opinię wyborców - mówił polityk na antenie TVN24.

Jak podkreślał Krzysztof Brejza, TVP musiało posłużyć się do manipulacji, by "obrzucić błotem opozycjonistę w trakcie kampanii wyborczej".

Adwokatka i żona posła Dorota Brejza zaznaczała, że wyrok pokazał, w jaki sposób działały media za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dodała, że wyrok wpisuje się program zmian.

Krzysztof Brejza: Portal TVP Info pokazał sfałszowane SMS-y

W 2019 roku w trakcie kampanii do wyborów parlamentarnych Krzysztof Brejza kierował sztabem Koalicji Obywatelskiej. W sierpniu CBA przeprowadziło dużą akcję na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w związku z rzekomą aferą fakturową [w urzędzie miasta w Inowrocławiu miały być wystawiane fałszywe faktury, główna podejrzana to Agnieszka Ch. była naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta od lat związana z PiS - red.] przeszukany został m.in. inowrocławski urząd miasta. Prezydentem Inowrocławia był wówczas Ryszard Brejza, ojciec Krzysztofa Brejzy. Niedługo później TVP opublikowała materiał, który miał być przeciekiem ze śledztwa - w inowrocławskim urzędzie miała powstać "farma trolli", o osobisty udział w procederze oskarżano polityka KO.

W materiale pod tytułem: "'Nie wdawać się w dyskusję, klepać [komentarze]'. Instrukcje Brejzy dla 'wydziału nienawiści'" autorstwa Samuela Pereiry w portalu tvp.info można było przeczytać, że "z materiałów śledztwa wynika", że Krzysztof Brejza "osobiście kierował akcją w internecie, starannie instruując swoją grupę, jak trzeba działać, osobiście wymyślając nieprawdziwe informacje". Polityk miał rzekomo pokazać swoim pracownikom, jak korzystać m.in. z sieci TOR, która pozwala zachować anonimowość.