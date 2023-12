Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu zapytano, czy Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji. - Nie ma takiej decyzji, nie ma takiego planu - odparł Bosak. Wicemarszałek Sejmu powiedział, co sądzi na temat kierowanych pod adresem Brauna oskarżeń o antysemityzm. Bosak stwierdził również, że polityka Izraela i wydarzenia w Strefie Gazy to kwestie, które należy brać pod uwagę przy komentowaniu uroczystości chanukowych zorganizowanych w Sejmie.

Krzysztof Bosak o Grzegorzu Braunie: Ten sposób wyrażania swojej opinii jest nam obcy

18 grudnia w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Jackiem Nizinkiewiczem Krzysztof Bosak odniósł się do zgaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna. Nizinkiewicz zapytał, czy zachowanie posła Konfederacji to przejaw antysemityzmu. - Wolałbym nie wchodzić w rozważania o antysemityzmie - odpowiedział Bosak. Lider Konfederacji zauważył zarazem, że jego partia "dość jasno" potępiła Brauna.

- Grzegorz Braun został zawieszony, pozostałe osoby w naszym klubie nie są skłonne do działania w ten sposób. Nie zgadzamy się z organizowaniem tych uroczystości chanukowych w Sejmie, nie bardzo rozumiemy, po co ktoś to robi i to z taką pompą, natomiast ten sposób wyrażania swojej opinii jest nam obcy. Chcemy raczej działać w sposób zgodny z prawem i regułami współżycia społecznego, czyli przekonywać do swoich poglądów, a nie komukolwiek coś utrudniać fizycznie - powiedział.

Krzysztof Bosak skomentował też decyzję prezydium Sejmu w sprawie kary finansowej dla Brauna. Polityk stracił połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całą dietę parlamentarną na pół roku. - Bez wysłuchania samego oskarżonego, to jest obce standardom, które ja uważam za właściwe, jeżeli kogoś się karze najcięższymi karami - stwierdził Bosak.

Bosak mówi o zbrodniach w Strefie Gazy. "Zapraszamy ambasadora Izraela i robimy wspólnie jakąś szopkę"

Lider Konfederacji skrytykował organizowanie uroczystości chanukowych w Sejmie. Powiedział, że w kontekście aktualnych wydarzeń w Strefie Gazy "organizowanie zapalania świec chanukowych jest gestem nie tylko religijnym, ale przede wszystkim politycznym".

- W momencie, kiedy Izrael popełnia zbrodnie na cywilach w Strefie Gazy, kiedy żołnierze strzelają już nie tylko do Palestyńczyków, ale do własnych zakładników czy do kobiet opuszczających świątynię chrześcijańską (...), my zapraszamy ambasadora Izraela i robimy wspólnie jakąś taką szopkę? Moim zdaniem hol Sejmu w przededniu świąt jest miejscem na postawienie szopki bożonarodzeniowej albo wieńca adwentowego - podkreślił.

Bosak zaznaczył, że wydarzenia w Strefie Gazy nie usprawiedliwiają Brauna. - Uważam, że osobno trzeba ocenić dwie rzeczy. Osobno trzeba ocenić zapalanie świec chanukowych jako rodzaj takiej manifestacyjnej poprawności politycznej, do której zapisują się wszyscy poza Konfederacją i osobno trzeba ocenić radykalny protest, radykalne zakłócenie, którego dokonał Grzegorz Braun - powiedział.