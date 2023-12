Biedroń krytykuje Hołownię, ale tylko w jednej sprawie. "Jest politycznym tchórzem"

- Uważam, i to jest postulat naszego ruchu w kwestii prawa aborcyjnego, że w takich sprawach, zamiast to eskalować jeszcze bardziej, powinniśmy znaleźć metodę, w której wypowiemy się o aborcji - powiedział w podcaście "Wybory Kobiet" Szymon Hołownia. - Możemy teraz pogrążyć się na lata w tym sporze słynnym z klasyki polskiego filmu: jaką metodą głosowania wybierzemy metodę głosowania? To nie poprawi sytuacji. My musimy jak najszybciej zacząć działać, a więc użyć tych wszystkich narzędzi, które są dzisiaj w dyspozycji władzy wykonawczej. (...) Żeby się kobiety czuły bezpiecznie, kiedy są w ciąży, nie bały się iść do szpitala, nie bały się badać, żeby lekarze nie bali się podejmować decyzji, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie kobiety. Żeby zdjąć im z głowy gorący oddech prokuratora, który stoi nad nimi. I kończy się to niestety, jak widzieliśmy, czasami śmiercią człowieka - stwierdził marszałek Sejmu.

Do słów Szymona Hołowni nt. aborcji odniósł się Robert Biedroń. Jego zdaniem marszałek Sejmu jest "politycznym tchórzem w tej sprawie". - Nie chce powiedzieć szczerze, jakie ma poglądy, a przecież czytaliśmy w jego książkach, jakie ma na ten temat poglądy, i zrzuca odpowiedzialność na referendum, które już się odbyło. Polki i Polacy swoje referendum wyrazili na ulicach podczas Strajków Kobiet. Wyrazili, jeśli chodzi o badanie opinii publicznej, pod projektami ustaw, które były składane w tej sprawie - stwierdził w rozmowie z Onetem. - To jest oczywiście próba uciekania od odpowiedzialności za podjęcie decyzji, co jest obrzydliwe w mojej ocenie. Dlaczego? Dlatego, że na koniec dnia płacą za to reakcję ludzie, te kobiety, te dziewczyny, które czekają na to prawo, przeprowadzają dzisiaj aborcję nie tylko w sposób nielegalny, ale niebezpieczny dla ich życia i zdrowia - podkreślił europoseł. Robert Biedroń zaznaczył, że jak najszybciej w Sejmie powinien być procedowany projekt ustawy aborcyjnej, który złożyła Lewica. Jak dodał, dla jego partii jest to priorytet. - My tego nie opuścimy. Jeżeli trzeba będzie w pewnym momencie podejmować trudne decyzje dotyczące pewnych kwestii, to będziemy podejmować - zapowiedział.

Polityk powiedział też, iż rozmawiał z parlamentarzystami Trzeciej Drogi i oni "w tej sprawie oni są mądrzejsi" i "zagłosują inaczej, niż chciałby tego Szymon Hołownia". - Ja naprawdę go bardzo dobrze oceniam i szanuję za to, jakim jest marszałkiem Sejmu, tylko w tej sprawie błądzi. Myślę, że akurat w przypadku katolika błądzenie jest elementem jego życia, jak każdego z nas, i po prostu powinien być może zwrócić się do jakiegoś świętego, żeby go natchnął i oczyścił jego umysł z tych wszystkich zabobonów i jakichś dziwnych rzeczy. Ludzie w tej sprawie chcą podejmować zgodnie ze standardem XXI wieku, a ten standard mówi, że - i to mówi także Parlament Europejski - aborcja jest prawem człowieka - zauważył Biedroń.

***