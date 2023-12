Piekło zamarzło. Przemysław Czarnek chwali Tuska. "Bardzo sympatyczny, gratuluję"

Donald Tusk zamieścił w sieci nagranie, na którym widzimy, jak premier urządza się w swoim biurze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z pudełka wyjmuje między innymi rodzinne zdjęcia i rysunek wilka, który dostał "od serdecznych przyjaciół". - Wilcze oczy, podobny? - pyta. Następnie szef rządu pokazuje liczne pamiątki, a także rękawice bramkarskie od "kumpla z boiska". - Dał mi i powiedział: teraz będziesz bronił polskich spraw - mówi na nagraniu Tusk. Widzimy też laurkę z napisem "dziadek", która została narysowana przez jego najmłodszego wnuka i trafiła na drzwi do gabinetu. - Będzie wiadomo, kto tu rządzi - powiedział premier na końcu nagrania.

Czarnek składa gratulację Tuskowi: Bardzo sympatyczny filmik

Do wideo odnieśli się politycy obecni w programie "Śniadanie Rymanowskiego". - Bardzo sympatyczny filmik. Gratuluję takiego wnuka i bycia takim dziadkiem. Widzimy sympatyczne chwile, sympatyczne sceny. Nie jestem jeszcze dziadkiem, ale mówiąc językiem prawnym, mam "ekspektatywę", oczekiwanie, że zostanę dziadkiem - powiedział Przemysław Czarnek.

Michał Kobosko z Polski2050 uznał, że film jest fajny, sympatyczny i ludzki. - Chciałbym wyobrazić sobie taki czas, by premier odchodzący witał nowego premiera - stwierdził.

- To taki ludzki moment, kiedy nowi ludzie wchodzą do urzędów. Tylko żeby znajdowali tam tylko sympatyczne rzeczy, to byłoby dobrze - dodał Kobosko.