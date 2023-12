Dlaczego cały czas trwa pierwsze posiedzenie Sejmu? Hołownia mówił o "najważniejszym zadaniu"

Przez ostatnie tygodnie sejmowych emocji cały czas byliśmy świadkami "pierwszego posiedzenia Sejmu". Marszałek Szymon Hołownia tłumaczył, że miał konkretny powód do tego, by nie zmieniać nazewnictwa obrad. - Najważniejszym zadaniem, jakie dzisiaj stoi przed Sejmem, jest wykreowanie rządu zdolnego do tego, by objąć stery - mówił w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Szymon Hołownia.

REKLAMA

We wtorek posłowie będą kontynuować pierwsze posiedzenie Sejmu. Zgodnie z harmonogramem obrad o godz. 14. Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Zobacz wideo Radosław Fogiel: W Sejmie nie chodzi o to, by walczyć o wysoką oglądalność

Czym w tym roku zajmie się Sejm? Jest plan obrad na pierwszą połowę 2024 roku

W środę rano w Sejmie odbędzie się ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka - Moniki Horny-Cieślak. Następnie posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji ustawodawczej dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Następnie posłowie wznowią obrady w dniach 10, 11 i 12 stycznia 2024 r. Prawdopodobnie po Nowym Roku nazwa obrad zostanie zmieniona na "drugie posiedzenie". Od stycznia do lipca przyszłego roku zaplanowanych jest 14 posiedzeń Sejmu, po dwa w każdym miesiącu. Wszystkie posiedzenia będą trzydniowe, oprócz posiedzenia w lipcu, przed przerwą parlamentarną, które potrwa cztery dni. Plan pracy Sejmu na drugą połowę 2024 r. nie jest jeszcze znany.