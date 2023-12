Najpierw Weber, teraz seniorka z Rzeszowa. Tusk: Jak obiecałem, tak robię

Donald Tusk powoli zadomawia się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Al. Ujazdowskich. W mediach społecznościowych premier opublikował kilka nagrań, jak urządza swój gabinet. Na jednym z nich pokazał zebrane przez lata pamiątki czy rodzinne fotografie. Teraz powiadomił, co powiesi na ścianie. To prezent od wyborczyń.

Donald Tusk oprowadza po gabinecie premiera. Co zawiśnie na ścianie?

Szef rządu opublikował na X nagranie ze swojego gabinetu. Widać, że nadal trwa jego urządzanie. Tym razem Donald Tusk odniósł się do jednego ze spotkań z czasów kampanii wyborczej. W Rzeszowie dostał od seniorki biało-czerwone serce wykonane na szydełku. Poproszono go, aby powiesił je w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdy już tam wróci. Obiecał wówczas, że prezent zawiśnie na ścianie gabinetu.

Pamiętacie panią Joannę, panią Małgosię i wspaniałe seniorki z Rzeszowa? Dały mi wtedy to serce. To było kilka miesięcy temu. Jak obiecałem, tak robię

- mówił na nagraniu Donald Tusk.

Serca w kampanii Donalda Tuska. Radosław Fogiel doszukiwał się ukrytej symboliki

Symbol serca towarzyszy Donaldowi Tuskowi od czerwcowego marszu. - Nasze dzieci przygotowały ten symbol marszu, biało-czerwone serduszko. To znaczy jedno - że wszyscy, tak jak tu dzisiaj przyszliśmy, wszyscy mamy Polskę w naszych sercach - tłumaczył. Nie do końca podoba się to jednak środowisku PiS. "Donald Tusk z biało-czerwonego serca zrobił sobie dziś podłogę. Buciory w nie wytarł" - pisał Michał Karnowski dla wpolityce.pl.

Serce zdaje się być też podejrzane dla Radosława Fogiela. A raczej fakt, kto, gdzie i kiedy je pokazuje. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zestawił ze sobą zdjęcie Manfreda Webera i Donalda Tuska, którzy wykonywali ten sam gest. Premier po ogłoszeniu wyników głosowania w Sejmie nad jego kandydaturą ułożył dłonie w serce. To samo pokazał niemiecki polityk, kiedy gratulował Tuskowi objęcia stanowiska szefa polskiego rządu. Sam gest, jako wyraz miłości czy sympatii, jest dość powszechnie stosowany. Fogiel wolał w nim dostrzec jakąś oznakę spisku.