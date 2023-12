Awantura w TVP Info. Politycy pokłócili się po śląsku. "Bo jak cię ciulna w rzić, to zobaczysz"

W niedzielę gośćmi Magdaleny Ogórek w programie "Minęła 20" w TVP Info byli m.in. poseł PiS Piotr Kaleta i europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kohut. Ten drugi mówił m.in. o konieczności uznania języka śląskiego za język regionalny, a Ślązaków za mniejszość etniczną. - To są bardzo ważne sprawy dla wielu z nas - stwierdził europoseł.

W pewnym momencie zagłuszyć go próbował Piotr Kaleta. - Szlag mnie trafia, kiedy mówi pan, że jest pan Ślązakiem, a nie jest Polakiem. Najpierw jesteś pan Polakiem, a dopiero potem mów pan, że jesteś Ślązakiem - zaznaczył poseł PiS. - Czy pan wie, co to jest mniejszość etniczna? - próbował dopytywać Kohut, na co Kaleta odparł: "Dobra, mów pan swoje".

Gorąco w programie TVP. "Bo jak cię ciulna w rzić, to zobaczysz"

Następnie wywiązała się dyskusja z Magdaleną Ogórek, która zarzucała rządowi Donalda Tuska, że jeszcze nie spełnił swoich obietnic, mimo że powstał zaledwie kilka dni temu. Łukasz Kohut powiedział więc, że sukcesem jest wprowadzenie finansowania in vitro, a także pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To wywołało oburzenie polityków PiS, według których to zasługa Mateusza Morawieckiego. - A ja mam taką serdeczną prośbę. Czy pan Kohut powie naszym widzom to, czego pewne też w TVN nie usłyszą, że aby dostać te 50 mld, to 150 mld podatku będziemy płacić, bo pan Donald Tusk nie zechciał zawetować pewnego zapisu, który do takiego podatku niestety nas zobowiązuje? - zapytała Ogórek.

- Pan premier Morawiecki na Radzie Europejskiej w 2020 roku na wszystko to się zgodził, na nowe podatki w kontekście Unii Europejskiej i nie wetował tego - odpowiedział europoseł. Po czym znowu wtrącił się Piotr Kaleta, twierdząc, że nie jest to prawda. - Słabo pan pracujesz w tym parlamencie, bo pan nie słuchasz, co pan premier Morawiecki mówi - podkreślił polityk PiS. Kohut próbował się przebić przez wypowiedź posła, jednak ten kontynuował swoją wypowiedź. W końcu eurodeputowany stwierdził: "Powiem panu coś po śląsku. Niech pan już niy fandzoli więcej". - Bo jak cię ciulna w rzić, to zobaczysz - usłyszał od Kalety, który Ślązakiem nie jest, pochodzi z Kalisza.

Na to zareagowała Magdalena Ogórek, po czym zaznaczyła, że jej też leżą na sercu interesy Śląska (pochodzi z Rybnika). - Ciesza się, że pani tak godo - skwitował Kohut.

