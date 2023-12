Sondaż. Prawie 60 proc. Polaków chce aborcji na życzenie. Zaskakujący wynik u wyborców PiS

57 proc. Polaków chce, żeby aborcja była dozwolona prawnie z ważnych dla kobiety przyczyn osobistych bez ich podawania. W tym 38 proc. wskazuje, że powinna być legalna do 12. tygodnia ciąży, a 19 proc. - do 24. tygodnia - to wnioski z badania IPSOS dla More In Common Polska, którego wyniki poznała "Rzeczpospolita".

35 proc. ankietowanych uważa, że aborcja powinna być legalna tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach, a 9 proc. - że powinna być w ogóle zabroniona.

Jeśli chodzi o preferencje polityczne badanych, wyniki rozkładają się następująco: Aż 86 proc. wyborców KO popiera legalną aborcję bez podawania przyczyny, tak samo 68 proc. wyborców Trzeciej Drogi oraz 87 proc. wyborców Lewicy. 60 proc. wyborców PiS popiera dopuszczalność aborcji, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Cytowane badanie jest częścią szerszego raportu More in Common Polska, który dotyczy podejścia Polek i Polaków do aborcji, a który ma ukazać się w styczniu 2024. Raport zawiera wnioski zarówno z badań ilościowych, jak i jakościowych.

Co może zmienić się ws. aborcji? Dwa projekty w Sejmie

Przypomnijmy, że w umowie koalicyjnej nowego rządu istnieje m.in. zapis o unieważnieniu wyroku TK z 2020 roku dotyczącego aborcji i zapis, że "kobiety mają prawo decydowania o sobie", ale bez dalszych szczegółów. Liderzy Trzeciej Drogi zarówno w kampanii wyborczej jak i w niedawnych wypowiedziach mówili o konieczności zorganizowania w tej sprawie referendum.

Do Sejmu wpłynęły po wyborach dwa projekty ustaw Lewicy dotyczące aborcji. Pierwszy z nich - "o bezpiecznym przerywaniu ciąży" - zakłada prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia bez względu na przyczynę (po upływie tego okresu aborcja byłaby możliwa np. w przypadku poważnej wady płodu lub zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety). Drugi projekt zakłada m.in. usunięcie z Kodeksu karnego zapisów, według których grozi kara za przerwanie ciąży kobiety lub za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (w przypadku, jeśli nie ma przesłanek do legalnej aborcji).

- Przypominam, że z naszej strony padła też deklaracja o tym, że unieważnimy, uznamy za niebyły ten wyrok TK. Mam nadzieję, że do unieważnienia dojdzie szybko. Niezależnie od tego, jestem już po rozmowach z panią minister Izabelą Leszczyną o tym, by jak najszybciej doszło do takich zmian, jakie będą możliwe, nawet jeśli nie uda się przegłosować natychmiastowej dekryminalizacji - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Katarzyna Kotula.