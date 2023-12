Przyłębska: Paraliżowanie prac TK na podstawie uchwał to zamach stanu

Przypomnijmy, że 14 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązującym Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonywania zmiany w ich zarządach. Prawnicy są zdania, że działanie było bezprawne. W najnowszym wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz zapytał Julię Przyłębską o to postanowienie i krytyczne reakcje polityków nowego rządu, którzy uważają, że jest to próba zablokowania zmian w TVP.

- Trybunał Konstytucyjny jest instytucją uprawnioną do wydawania tego typu decyzji, a grożenie sędziom Trybunału więzieniem czy Trybunałem Stanu za wykonywanie swoich obowiązków jest łamaniem prawa - stwierdziła Julia Przyłębska. Podkreśliła, że "budowanie atmosfery, w której sędzia bałby się orzekać" jest przestępstwem.

Sakiewicz zapytał również prezes TK o "możliwe sparaliżowanie prac Trybunału Konstytucyjnego, np. poprzez różne uchwały".

Przyłębska: Mielibyśmy do czynienia z zamachem stanu

- Nie wyobrażam sobie, aby w cywilizowanym państwie prawa, w którym tak często politycy odwołują się do praworządności, podjęta została uchwała podważająca funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała nie może regulować funkcjonowania Trybunału, zmieniać ustawy. Jeżeli jakikolwiek organ państwa, powołując się na tę uchwałę, podjąłby jakiekolwiek działania, łącznie z działaniami siłowymi, to mielibyśmy do czynienia z zamachem stanu - odpowiedziała Przyłębska w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

W jej ocenie jakiekolwiek zmiany zakresie organizacyjnym Trybunału muszą być przeprowadzane na podstawie ustawy, a nie uchwały.

Media: Zmiany w TVP jeszcze przed świętami

"Rzeczpospolita" poinformowała w poniedziałek, że wspomniane zmiany w Telewizji Polskiej rząd Donalda Tuska chciałby wprowadzić jeszcze przed świętami. W pierwszej kolejności wdrożony ma zostać plan polityczny i prawny, który na początek będzie dotyczyć tylko TVP i postawienia spółki w stan likwidacji. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie nowych rozwiązań ustawowych dotyczących całych mediów publicznych i działania wobec Rady Mediów Narodowych.

Nakreślone zostały dwa prawne scenariusze zmian. Jeden zakłada wszczęcie procesu likwidacji spółek Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W ramach tej procedury nastąpiłaby wymiana ich zarządów, a w konsekwencji – dalsze zmiany organizacyjne.

Ta procedura nie jest ograniczona w czasie, co pozwalałoby utrzymywać ją nawet kilka lat. Drugi scenariusz zakłada samo tylko odwołanie zarządów według nadzwyczajnej procedury z kodeksu spółek handlowych. Ma ona zastosowanie na wypadek obaw o złe zarządzanie majątkiem spółki. "Rz" zaznacza, że w obu przypadkach decydujący głos należałby do przedstawicieli jedynego właściciela publicznych mediów, czyli Skarbu Państwa.

