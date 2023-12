Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Wnioskodawcy argumentują, że Bosak zachował się niewłaściwie w sprawie incydentu z udziałem Grzegorza Brauna, ponieważ pozwolił mu zabrać głos po zgaszeniu świec chanukowych w Sejmie. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej złożył Konfederacji propozycję. Poseł KO powiedział, co musi się stać, aby Bosak nadal sprawował swoją funkcję.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o Braunie: Ten człowiek stanowi zagrożenie dla nas wszystkich

KO chce pomóc Bosakowi. Warunkiem usunięcie Brauna z Konfederacji

17 grudnia Michał Szczerba powiedział na antenie Radia Zet, że KO chce, aby Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji. Dodał, że ugrupowanie Bosaka będzie mogło wtedy liczyć na pomoc Koalicji Obywatelskiej w sprawie utrzymania stanowiska wicemarszałka.

- Chciałbym zadeklarować, że po odejściu Brauna, czy innych posłów związanych z Konfederacją Korony Polskiej, po utracie ewentualnego statusu klubu parlamentarnego, my jesteśmy gotowi utrzymać wicemarszałka z Konfederacji - stwierdził.

Bosak komentuje propozycję KO ws. Brauna. "Robienie wokół tego afery jest niepoważne"

Michał Szczerba podkreślił, że po odejściu Brauna posłowie Konfederacji będą mogli również uczestniczyć w komisjach sejmowych. - Jesteśmy gotowi także na to, żebyście państwo partycypowali w takim składzie jak dotychczas w komisjach, natomiast wy musicie naprawdę zrobić jakiś krok, panie marszałku, bo w innym przypadku będziemy zmuszeni do poparcia wniosku Lewicy - mówił Szczerba do Bosaka.

Krzysztof Bosak z dystansem podszedł do tej propozycji. Jak zauważył, "robienie wokół tego afery, że będzie odpowiedzialność zbiorowa, a ja będę odwoływany z funkcji marszałka, jest nieproporcjonalne i niepoważne". Podkreślił, że Konfederacja potępiła już zachowanie Brauna i zawiesiła go w prawach członka klubu parlamentarnego. - Lewica chciałaby cenzury, ja na cenzurę nigdy się nie zgodzę, niezależnie od tego, co się stało - dodał.