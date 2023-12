Spięcie w studiu telewizyjnym. Czarnek bronił Barbary Nowak. "Zrobiliście sobie cyrk"

Na antenie Polsat News rozgorzała dyskusja dotycząca między innymi odwołania ze stanowiska małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak. - Przejmowanie władzy tak się odbywa. Wymienia się urzędników, to jest jasne, myśmy też wymienili kuratorów. Tylko ja najpierw poszedłem na spotkanie opłatkowe do pana kuratora Babisza (chodzi o Krzysztofa Babisza, lubelskiego kuratora oświaty, odwołanego w 2015 roku - red.) z Platformy Obywatelskiej. Później rozmawialiśmy wielokrotnie, później dopiero wybraliśmy następną panią kurator i pięknie podziękowaliśmy panu Babiszowi - powiedział Przemysław Czarnek, były minister edukacji, a w latach 2015-2019 wojewoda lubelski. - Państwo zrobiliście sobie naprawdę cyrk. Pani Barbara Nowacka pojechała do Krakowa, żeby pod choinką złożyć panią Barbarę Nowak. To są rzeczy, które wykraczają poza granicę normalnego standardowego przejmowania władzy i wymiany urzędników - dodał.

Przemysław Czarnek do Lubnauer: Dlaczego obraża pani Barbarę Nowak?

- Nie pozwolilibyśmy, aby choć jeden dzień dłużej pani Barbara Nowak reprezentowała rząd - odpowiedziała na to Katarzyna Lubnauer, wiceministerka edukacji. - Dla nas nie ma wątpliwości, że osoba, która jest homofobką, która uderzała w Uniwersytet Jagielloński, jeśli chodzi o poglądy, która próbowała cenzurować teatr, która umieszczała antyszczepionkowe filmy na portalu kuratorium, nie może być kuratorką ani jednego dnia dłużej - stwierdziła.

- Dlaczego pani obraża panią Barbarę Nowak? Ja tego nie rozumiem - powiedział w pewnym momencie Czarnek. Lubnauer jednak kontynuowała temat. - To jest bez sensu, nie ma tu pani Barbary Nowak. Nie pozwolę na obrażanie pani Barbary Nowak w sytuacji, gdy jej nie ma - stwierdził w końcu Czarnek. Następnie podkreślił, że nowa ekipa rządząca ma prawo odwoływać kuratorów, ale "chodzi o styl". - Chodzi o to, żeby nie było chamstwa i obrażania. Pani obraża panią Barbarę Nowak - powiedział do Lubnauer. Później głos zabrała wiceministerka kultury Joanna Scheuring-Wielgus. - Naprawdę będzie pan nam mówił o chamskim przejmowaniu władzy? To wy w sposób chamski rządziliście przez ostatnie 8 lat - powiedziała.