Szymon Hołownia szczerze o prezydenturze: Nie będę kładł się Rejtanem

- Jeśli udałoby się zawalczyć o tę prezydenturę, to nie po to, żeby być prezydentem, tylko po to, żeby coś zrobić. To środek do celu, a celem nie jest moje stanowisko, tylko próba takiego przebudowania relacji w Polsce, żeby było mniej ciśnienia, a więcej wspólnej pracy - powiedział w rozmowie z dziennikarkami TVN24 i "Newsweeka" Szymon Hołownia. - Na pewno nie jestem zakładnikiem myślenia o tym, że powinienem w 2025 roku bezwzględnie wystartować, że to już jest zaznaczone na mojej mapie, że decyzje już zapadły. Nie zapadły, nie jest zaznaczone na mapie. Dzisiaj robię to, co robię. Decyzję będę musiał podejmować za rok - dodał. Na pytanie, czy chce zostać prezydentem, Hołownia odpowiedział: "Mówię o tym chyba najbardziej uczciwie z całej klasy politycznej: tak, chciałbym". - Natomiast jestem też realistą i wiem, że nie muszę, nie ma też takiego imperatywu, że jeśli nie ja, to się świat zawali - dodał.

Szymon Hołownia: Nie jest tak, że koalicja rządowa zawiśnie na moich marzeniach

Hołownia był pytany o scenariusz, w którym on i Rafał Trzaskowski walczą o prezydenturę. Zapewnił, że to nie rozbije koalicji rządzącej. - Myśmy się umówili na rząd, na samorządy się pewnie umówimy inaczej. [...] Natomiast jeśli chodzi o wybory prezydenckie - one rządzą się innymi prawami. Byłem raz w wyborach prezydenckich i wiem, że one są najbardziej nieprzewidywalne ze wszystkich - powiedział. - Kiedyś to powiedziałem i podtrzymuję - ja bym lubił bardzo widzieć drugą turę, w której stawałbym z Rafałem Trzaskowskim - dodał. Jak wyjaśnił, w tej sytuacji obaj przeciwnicy w wyborach prezydenckich wzajemnie by się szanowali. - To byłaby zupełnie inna rywalizacja. Debata między nami byłaby debatą, w której każdy czułby się bezpiecznie - powiedział. - Chcę jasno zaznaczyć, to nie jest tak, że koalicja rządowa zawiśnie na moich marzeniach o prezydenturze czy planach z tym związanych. To nie jest tak, że ja muszę, że będę się kładł Rejtanem. Nie będę kładł się Rejtanem, mogę zapewnić - dodał.

W I turze wyborów prezydenckich w 2020 roku Szymon Hołownia uzyskał 2,7 mln głosów (13,8 proc.), co było trzecim wynikiem (pierwsze miejsce zajął prezydent Andrzej Duda, drugie Rafał Trzaskowski).

Szymon Hołownia liderem zaufania

Według sondażu CBOS z końca listopada Szymon Hołownia cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków spośród wszystkich polityków. Nowemu marszałkowi Sejmu ufa 53 proc. ankietowanych. To 12 proc. więcej niż przed październikowymi wyborami. Mniej osób wyraziło także nieufność w stosunku do nowego marszałka Sejmu. Takie odczucia wobec Hołowni ma 27 proc. respondentów, czyli o 8 proc. mniej niż jeszcze niespełna dwa miesiące wcześniej. Polityk zdeklasował nawet dotychczasowego lidera rankingu prezydenta Andrzeja Dudę.

Krzyż w Sejmie. "Wpisał się w krajobraz"

W dalszej części wywiadu Hołownia został zapytany, czy krzyż powinien zniknąć z Sali Posiedzeń Sejmu. - Nie mam takiego przekonania. Uważam, że jeśli został tam zawieszony i komuś jest potrzebny, to nie mam z tym żadnego kłopotu. On też się jakoś wpisał w krajobraz Sejmu i wiem, że dla ludzi jest ważny - powiedział. - Trzeba się zawsze zastanawiać w momencie, gdy takie symbole się zawiesza i dobrze je uzgadniać. Zdejmowanie tych symboli jest rzeczą dużo trudniejszą, wywołującą większe podziały, raniącą wielu ludzi. Mamy chyba dość ran i podziałów, żebyśmy mieli jeszcze to sobie dodawać. Mi krzyż na sali sejmowej nie przeszkadza - podkreślił.