Chcą mniej lekcji religii w szkole. Prezydencka ministerka wskazuje drogę do zmian

Nowa ministerka edukacji Barbara Nowacka poinformowała w tym tygodniu o planowanym zmniejszeniu liczby godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Podczas konferencji prasowej podkreśliła, że nie wyobraża sobie zmian w tym zakresie "bez kontaktu z episkopatem". - Uważam, że są stroną. Uważam też, że patrząc na to, jak obciążona jest dzisiaj młodzież, jak wiele przed nimi zadań, jak wiele trudów, jak wiele pracy, godzina lekcji religii, finansowana z budżetu państwa - to jest moje zdanie osobiste - jest w zupełności wystarczająca na ten czas - mówiła.

Barbara Nowacka zapowiada mniej lekcji religii. "Powinny być konsultacje"

W programie "7. Dzień tygodnia" Radia ZET tę kwestię skomentował m.in. Karol Karski, europoseł PiS. - W tej chwili mamy optymalny wariant ukształtowany na podstawie praktyki wielu lat. Nie ma co wzniecać dodatkowych sporów. Potrzebny jest system etyczny, który będzie przekazywany młodym ludziom, w szkole odbywa się nie tylko katecheza religii katolickiej, ale też np. prawosławnej - powiedział. Jak dodał, nauczanie religii w szkołach jest zapisane w konkordacie. Należy jednak podkreślić, że umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Watykanem nie określa liczby lekcji religii. W art. 12 ust. 1 czytamy: "Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych".

Sprawę skomentowała też w Radiu Zet Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. - Pan profesor zwrócił uwagę na ten wątek prawno-międzynarodowy, ale przy wszelkich kwestiach związanych ze zmianami w edukacji jest konieczność uzyskania konsensusu i omówienia sprawy z rodzicami, w przypadku dzieci, i samymi zainteresowanymi - powiedziała. - Jestem przekonana, że to powinno być przedmiotem szeroko rozumianych konsultacji - dodała.