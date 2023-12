Krystyna Pawłowicz pisze do Bodnara. "Wzywam do odstąpienia od planów"

"Wzywam nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do odstąpienia od planów złamania polskiej Konstytucji. Łamie pan swą niedawno złożoną przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP" - napisała w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz. Jak podkreśliła, Konstytucję wykonują ustawy Sejmu, a nie akty administracji.

Pawłowicz nawiązała do wypowiedzi Adama Bodnara, który zapowiedział przekazanie do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w rozporządzeniu: "Regulamin urzędowania sądów powszechnych".

Adam Bodnar szykuje pierwsze zmiany. Co oznaczają?

Zmiana ta "polega na dodaniu zapisu, że sędziowie w swoich orzeczeniach uwzględniają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Bodnar nazywa zmianę symboliczną i zaznacza, że ma na celu pokazanie, że traktujemy poważnie orzeczenia TSUE i ETPC, a nie ignorujemy ich.

Druga zmiana dotyczy rozporządzenia "Regulaminu urzędowania sądów powszechnych", który mówi o obowiązku uwzględniania pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego przy sporządzaniu orzeczeń oraz uzasadnień sędziowskich.

- Chodzi o to, żeby do Systemu Losowego Przydziału Spraw nie włączać neosędziów. Ma to na celu zapobieganiu sytuacji, w której o wyłączeniu sędziego będą orzekali ci sędziowie, którzy mogą mieć podobny problem w kontekście swojej nominacji - przekazał Bodnar, cytowany przez PAP.

Wśród najbliższych zmian marszałek senior Sejmu Marek Sawicki zapowiedział w Polskim Radiu 24 także rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Polityk ocenił, że dojdzie do tego za mniej niż pół roku. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że na rozdział funkcji w tym momencie nie pozwalają uwarunkowania wprowadzone przez poprzedni rząd. Wśród tak zwanych "bezpieczników" Marek Sawicki wymienił odprawy w różnych urzędach.

