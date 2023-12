Donald Tusk został wybrany na premiera przez Sejm w poniedziałek 11 grudnia. Tego samego dnia Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę i nazwał polityka "niemieckim agentem". - Pan prezes uczciwie przekazał swój stan wiedzy na ten temat - powiedział europoseł PiS Karol Karski w Radiu ZET. Dodał, że w jego ocenie ta sprawa nie zostanie zamknięta.

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

Polityk PiS podkreślał, że Donald Tusk sprowokował pewien poziom wypowiedzi, bo sam nawiązał do wątków niemieckich. - Z pewnością jest tak, że polityka Tuska jako lidera opozycji i szefa Rady Europejskiej wpisywała się w pewne formuły korzystne dla państwa niemieckiego - dodał Karski.

Europoseł nie reagował, gdy był dopytywany o jednoznaczną odpowiedzi na pytanie, czy podziela pogląd, że "Donald Tusk jest niemieckim agentem, który rozprzestrzenia rosyjskie wpływy w Polsce". Mieszał się także w swojej wypowiedzi, co wywołało śmiech obecnych w studiu polityków innych ugrupowań.

- Panie pośle, ja przyjdę panu litościwie z pomocą, bo widzę, że ma pan duży problem z odpowiedzią na to pytanie. W 2014 r. kiedy Tusk był premierem i nastąpił atak Rosji na Krym, to sam Kaczyński odwiedzał Tuska, żeby radzić, co z tym zrobić - wtrącił się Andrzej Stankiewicz.

- Kwestie prorosyjskości w polityce Tuska i PO mogą być elementem proniemieckości. Niemcy zawsze były państwem prorosyjskim - odpowiedział polityk.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl do zdarzenia doszło, kiedy Donald Tusk podczas swojego wystąpienia 11 grudnia zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka jak Jacek Kurski, świat nie widział - dodał. Polityk wspomniał, że jego dziadkowie spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Po tym odśpiewano hymn, po którym Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział do Tuska Kaczyński.