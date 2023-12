Posłowie Konfederacji o zachowaniu Brauna: "Uratował go Szymon Hołownia"

Grzegorz Braun 12 grudnia zgasił w Sejmie świece chanukowe przy użyciu gaśnicy i zaatakował kobietę, która próbowała mu w tym przeszkodzić. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już prokuratura. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaraz po incydencie wykluczył posła Konfederacji z obrad. Prezydium Sejmu w niepełnym składzie (bez głosu Krzysztofa Bosaka) zdecydowało o ukaraniu go odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. W środę poinformowano, że Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej.

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. W ich ocenie po incydencie to on dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Lewica jest zdania,że niedostateczna reakcja wicemarszałka Bosaka na słowa Brauna zmusiła marszałka Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad.

Zobacz wideo Michał Szczerba o Braunie: Ten człowiek stanowi zagrożenie dla nas wszystkich

- Chciałbym, aby Lewica była tak zdecydowana w wyciąganiu wniosków i konsekwencji po atakach na kościoły i zakłócaniu nabożeństw przez polityków tej formacji - odniósł się do sprawy poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

- Atak Lewicy na wicemarszałka Bosaka, która wzorem komunistycznych i nazistowskich tradycji stara się zastosować odpowiedzialność zbiorową poprzez złożenie wniosku o odwołanie (Krzysztofa Bosaka) z Prezydium Sejmu jest dowodem na cyniczne wykorzystywanie sytuacji - stwierdził.

W jego ocenie "prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada współpracę z Lewicą przy tym głosowaniu". - Te fakty oraz naciski marszałka Sejmu Szymona Hołowni, na Konfederację powodują, że w najbliższych dniach z całą pewnością nie zapadną żadne dalsze decyzje - podsumował Tuduj.

Wipler: Szymon Hołownia uratował Grzegorza Brauna

Do sytuacji odniósł się w programie "Śniadanie Rymanowskiego także inny polityk ugrupowania Przemysław Wipler. Jak dodał, głosował on przeciwko zawieszeniu Grzegorza Brauna, bo był zwolennikiem wyrzucenia go z Konfederacji. Zaznaczył, że jego zachowanie było "niedopuszczalne".

- De facto stawiając nam ultimatum i żądanie wyrzucenia Grzegorza Brauna z klubu, Szymon Hołownia uratował go - oświadczył.

Krzysztof Bosak odniósł się do menory w Sejmie. "To jakieś kompulsywne udowadnianie poprawności politycznej"

Krzysztof Bosak na antenie Radia ZET argumentował udzielenie głosu Grzegorzowi Braunowi po incydencie tym, że Sejm jest miejscem, gdzie zdarzają się napięcia, a posłowie często chcą zabierać głos w sytuacjach, kiedy jest do tego nieprzewidziany czas.

Ponadto zwrócił podczas dyskusji uwagę, że "w Sejmie ustawiane są rekordowej wielkości świeczniki chanukowe, a nie ma wieńca albo szopki bożonarodzeniowej". - To jest jakieś kompulsywne udowadnianie poprawności politycznej przez wszystkich, z PiS-em włącznie - stwierdził wicemarszałek, po czym w studiu rozległ się hałas spowodowany kilkoma wypowiedziami jednocześnie. - Oczywiście wy byście wszystko cenzurowali - powiedział Krzysztof Bosak w stronę wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. - A wy byście wszystkich wywalili z kraju, którzy są inni niż w waszym wyobrażeniu - odpowiedział wiceminister.