Krzysztof Bosak z partii Konfederacja był jednym z gości podczas niedzielnego (17 grudnia) wydania programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". W pewnym momencie pojawił się wątek zachowania Grzegorza Brauna, który zgasił w Sejmie świece chanukowe. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl Szymon Hołownia zapowiedział, że jeżeli polityk nie zostanie wyrzucony z klubu, to Krzysztof Bosak zostanie pozbawiony stanowiska wicemarszałka. - Moje zdanie jest takie, że jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w Prezydium Sejmu - powiedział Szymon Hołownia.

Krzysztof Bosak skomentował wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu. "Nieproporcjonalne i niepoważne"

- Nasz klub wyraził jasną ocenę tego zachowania. To znaczy, potępiliśmy je i poseł Braun jest zawieszony. Natomiast robienie wokół tego w tej chwili takiej afery, że będzie odpowiedzialność zbiorowa i że ja będę odwoływany z funkcji marszałka, jest moim zdaniem nieproporcjonalne i niepoważne - stwierdził Krzysztof Bosak.

Polityk argumentował udzielenie głosu Grzegorzowi Braunowi po incydencie tym, że Sejm jest miejscem, gdzie zdarzają się napięcia, a posłowie często chcą zabierać głos w sytuacjach, kiedy jest do tego nieprzewidziany czas. - Często próbują się wykłócać, to jest normalna sytuacja w debacie, a argumenty Lewicy zawarte w ich wniosku są po prostu fałszywe. Przypomnę, że chodzi w nim o to, że prowadziłem obrady w sposób zły lub niewłaściwy - poinformował wicemarszałek. - To, co się działo na sali sejmowej, to była normalna dyskusja. Natomiast to, co się działo w korytarzu, to był skandal, za który poseł został bardzo surowo ukarany - poinformował polityk Konfederacji.

Przypomnijmy, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zgaszenia menory za pomocą gaśnicy przez Grzegorza Brauna. Ponadto marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył polityka z posiedzenia izby. Na posła zostały nałożone kary w postaci odebrania połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawienia całości diety parlamentarnej na pół roku. Klub Konfederacji potępił zachowanie parlamentarzysty.

Krzysztof Bosak odniósł się do menory w Sejmie. "To jakieś kompulsywne udowadnianie poprawności politycznej"

Krzysztof Bosak zwrócił podczas dyskusji uwagę, że "w Sejmie ustawiane są rekordowej wielkości świeczniki chanukowe, a nie ma wieńca albo szopki bożonarodzeniowej". - To jest jakieś kompulsywne udowadnianie poprawności politycznej przez wszystkich, z PiS-em włącznie - stwierdził wicemarszałek, po czym w studiu rozległ się hałas spowodowany kilkoma wypowiedziami jednocześnie. - Oczywiście wy byście wszystko cenzurowali - powiedział Krzysztof Bosak w stronę wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. - A wy byście wszystkich wywalili z kraju, którzy są inni niż w waszym wyobrażeniu - odpowiedział wiceminister.