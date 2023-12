Kaczyński powinien przeprosić Tuska za "niemieckiego agenta"? Sondaż nie pozostawił wątpliwości

Donald Tusk został wybrany na premiera przez Sejm w poniedziałek 11 grudnia. Tego samego dnia Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę i nazwał polityka "niemieckim agentem". Najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony od 12 do 13 grudnia na grupie 800 osób dla rp.pl wykazał, co sądzą o tym respondenci.

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

Czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić Donalda Tuska za nazwanie go "niemieckim agentem"? Sondaż nie pozostawił wątpliwości

Ankietowani zostali zapytani, czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić Donalda Tuska za nazwanie go "niemieckim agentem". 51,1 proc. respondentów wskazało, że "tak", odpowiedzi "nie" udzieliło 24,7 proc. badanych. Pozostałe osoby stwierdziły, że nie mają zdania w tej sprawie (15,2 proc.), a 9 proc. zadeklarowało, że nie słyszało o tym incydencie.

Prezes agencji badawczej SW Research poinformował "Rz", że 58 proc. osób w wieku powyżej 50 lat oraz 57 proc. ankietowanych posiadających wyższe wykształcenie uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przeprosić Donalda Tuska. Tego zdania jest również 56 proc. respondentów z dochodem między 3001 a 4000 zł netto. Wśród zwolenników przeprosin przeważają (61 proc.) również osoby z miast posiadających powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Donald Tusk opowiedział w Sejmie o swoich dziadkach. Jarosław Kaczyński: Nie wiem, kim byli, ale pan jest niemieckim agentem

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl do zdarzenia doszło, kiedy Donald Tusk podczas swojego wystąpienia 11 grudnia zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka jak Jacek Kurski, świat nie widział - dodał. Polityk wspomniał, że jego dziadkowie spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Po tym odśpiewano hymn, po którym Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział do Tuska Kaczyński.