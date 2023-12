Barbara Nowak nie będzie pełniła już obowiązków szefowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Została zdymisjonowana, o czym poinformowała w piątek (15 grudnia) na konferencji prasowej ministerka edukacji Barbara Nowacka i wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. - Średniowiecze właśnie się skończyło Cieszę się, że tu w Krakowie mamy przyjemność zakończyć ten czarny czas w oświacie - powiedziała Nowacka.

W rozmowie z Radiem Maryja Barbara Nowak przekazała, że po konferencji prasowej została wezwana po odbiór urzędowej decyzji.

- Otrzymałam ją od dyrektor generalnej, a nie pani minister lub pana wojewody. Widocznie nie znaleźli dla mnie czasu - wyznała. Jak zaznaczyła, pismo urzędowe zostało jej wręczone w czerwonej teczce.

- Odkąd pamiętam wszystkie te pisma urzędowe daje się w teczkach z białym lub ze srebrnym orłem, a tymczasem ja dostałam tylko w teczce czerwonej, więc skwitowałam to krótko: "rewolucja październikowa zmiotła to, co było polskie" - mówiła.

Barbara Nowak: To wszystko jest jednym wielkim kłamstwem

Barbara Nowak postanowiła także ocenić nową ministrę edukacji. Przekonywała, że minister edukacji rozpoczęła swoje urzędowanie od jej szkalowania. - Teraz młodzieży ma być lepiej. Ma odpoczywać w domu, bo nie będzie miała żadnych zadań do odrabiania, nie będzie musiała chodzić na lekcje religii, jeżeli już to najwyżej na jedną. Odchudzona ma być podstawa programowa. Tymczasem to wszystko jest jednym wielkim kłamstwem - przekonywała była kurator.

W jej ocenie minister Nowacka "nie ma pojęcia o funkcjonującym prawie oświatowym i prawie w Rzeczypospolitej Polskiej". - Nie ma pojęcia, że ustawa konkordatowa jest w polskim Sejmie wyjątkowo mocno usytuowana, że ta ustawa jest obowiązująca i że są do tego rozporządzenia wykonawcze ministra. One są wykonawcze, a nie zmieniające konkordat. O tym, czy jest jedna lekcja religii czy dwie decyduje biskup - przekonywała.

Barbara Nowak, kuratorka o skrajnie prawicowych poglądach

Barbara Nowak została powołana na stanowisko małopolskiej kuratorki oświaty w 2016 roku przez ówczesną ministerkę edukacji i nauki Annę Zalewską. Nowak od razu zapowiedziała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne". Popularność zyskała jednak nie dzięki "wychowaniu patriotycznemu", a kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych, szerzeniem dezinformacji i skrajnie prawicowym poglądom. Założyła m.in. organizację dla katolickich nauczycieli (którzy "widzą odchodzenie szkoły od edukacji klasycznej i podążanie za ideologiami neomarksistowskimi").

W listopadzie 2021 roku skrytykowała spektakl "Dziady" wystawiany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - skomentowała wówczas na Twitterze. Wpis przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego - bilety na spektakl wyprzedały się w błyskawicznym tempie.

W styczniu 2022 roku przekazała informacje niezgodne z naukową wiedzą. Podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem". Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej: