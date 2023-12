Antoni Macierewicz w 2018 roku przestał być ministrem obrony narodowej. Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, poseł Prawa i Sprawiedliwości może stracić wkrótce swoje przywileje, z których jednak nadal korzysta. Chodzi o limuzynę i ochronę Żandarmerii Wojskowej.

Nowy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz już pierwszego dnia, w którym objął urząd, postanowił przyjrzeć się sprawie Macierewicza. - Tą sprawą zajęły się odpowiednie instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej. Przyglądamy się sprawie. Decyzje zapadną po jej przeanalizowaniu - przekazał w rozmowie z dziennikiem Janusz Sejmej, rzecznik prasowy resortu. Żadne decyzje jednak w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Póki co nowy szef MON podjął decyzję o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej.

"Fakt" zwrócił uwagę, że w czasie zebrania Rady Politycznej PiS były szef MON pokazał się na Nowogrodzkiej z ochroniarzem. Janusz Sejmej, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, poinformował gazetę, że Macierewiczowi wciąż towarzyszy ministerialna ochrona. Podkreślił, że MON nadal przygląda się sprawie i bada ją od strony zarówno formalnej, jak i od strony kwestii bezpieczeństwa.

"Rzeczpospolita" wyliczała w 2018 roku, że ochrona byłego ministra może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli Macierewicz ma tzw. ochronę bezpośrednią, czyli 24-godzinną ochronę uzbrojonego funkcjonariusza plus auto z kierowcą, to zdaniem "Rz" wymaga to zatrudnienia 10 żandarmów, którzy zarabiają ponad 5 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty związane z samym samochodem. ŻW nie zdradzała jednak szczegółów.

Klamka zapadła. PiS łączy się z Partią Republikańską Adama Bielana

Kamil Bortniczuk poinformował PAP, że Partia Republikańska oraz Prawo i Sprawiedliwość w czasie sobotniego spotkania podjęły uchwały ws. połączenia obu ugrupowań.

- Zarówno Partia Republikańska na posiedzeniu swojej Rady Politycznej, jak i Prawo i Sprawiedliwość podjęły uchwały, które wzajemnie traktują o połączeniu, czyli o konsolidacji naszych środowisk - powiedział PAP Kamil Bortniczuk.

Podczas posiedzenia Rada Polityczna PiS przyjęła także uchwałę "w obronie wolności słowa". Napisano w niej, że "zmiany w mediach publicznych mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych przez parlament oraz podpisanych przez prezydenta RP". Podkreślono, że "omijanie tej drogi będzie złamaniem prawa i Konstytucji".

