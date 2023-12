Donald Tusk pokazał gabinet. Postawił na nietypową wizytówkę [WIDEO]

- Chodźmy do gabinetu, czas się rozpakować - mówi Donald Tusk na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. "Nowe porządki" - napisał szef rządu w komentarzu do nagrania. Na wideo widzimy, jak premier urządza się w swoim biurze. Z pudełka wyjmuje między innymi rodzinne zdjęcia i rysunek wilka, który dostał "od serdecznych przyjaciół". - Wilcze oczy, podobny? - pyta. Następnie szef rządu pokazuje liczne pamiątki, a także rękawice bramkarskie od "kumpla z boiska". - Dał mi i powiedział: teraz będziesz bronił polskich spraw - mówi na nagraniu Tusk.

W końcu z pudełka Tusk wyjmuje książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego". - To pamiętacie? - pyta Tusk i puszcza oko, nawiązując do krótkiego nagrania sprzed wyborów (i internetowego trendu), na którym czytał wspomnianą książkę. Do gabinetu Tusk zabrał także plakat Sopotu oraz "wizytówkę" zrobioną przez jednego z wnuków - kartkę z napisem dziadek i namalowanym serduszkiem.

Rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą

W sobotę premier odbył rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. W komunikacie Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Tuskiem "na temat planowanych w najbliższych dniach wizyt prezydent i premiera w Estonii". W niedzielę w Tallinie ma być premier Donald Tusk, gdzie spotka się z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Na razie Kancelaria Prezydenta nie informuje o planach wizyty Andrzeja Dudy. "Konsultacje miały na celu ustalenie stanowiska Polski w najważniejszych sprawach. Omówiono przebieg ostatniej Rady Europejskiej i najistotniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju i współpracy w regionie" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W środę prezydent Duda powołał rząd premiera Donalda Tuska. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezes Rady Ministrów, wicepremierzy oraz ministrowie złożyli wobec prezydenta przysięgę. Nowi członkowie Rady Ministrów odebrali z rąk prezydenta akty powołania.