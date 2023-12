Groził podłożeniem bomby w Sejmie. Polityk Jacek Ć. usłyszał zarzuty

We wtorek po południu Grzegorz Braun chwycił gaśnicę i zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Po tym zdarzeniu poseł został wykluczony z posiedzenia izby i zawieszony w prawach członka klubu Konfederacja. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Kancelaria Sejmu zapowiedziała ponowną uroczystość zapalenia menory chanukowej na czwartek 14 grudnia o godz. 16:00. Na tę informację jeszcze w środę zareagował Jacek Ć., który w tegorocznych wyborach był kandydatem Konfederacji do Senatu. "Jutro o godz. 16:01 w Kancelarii Sejmu wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - taki wpis pojawił się w mediach społecznościowych polityka. O wpisie poinformował służby aktywista Dawid Winiarski. Później Jacek Ć. w mediach społecznościowych tłumaczył, że ktoś włamał się na jego konto. W piątek mężczyzna został jednak zatrzymany.

Zamieścił wpis o bombie w Sejmie. Polityk Jacek Ć. z zarzutami

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna przekazał, że "liczne czynności dowodowe wykonane zaledwie w kilkanaście godzin, włącznie z badaniem zatrzymanego u Jacka Ć. telefonu komórkowego dowodzą, że to on był autorem tych wpisów". Prok. Banna poinformował także, że polityk usłyszał dwa zarzuty. - Pierwszy z nich ma związki z wywołaniem fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sejmu RP, drugi zaś ma związek z publicznym pochwaleniem przestępstwa poprzez zamieszczenie wpisu na jednym z portali społecznościowych odnoszącym się do zdarzenia z 12 grudnia br., kiedy to jeden z posłów na Sejm RP zgasił chanukiję zapaloną w budynku Sejmu RP z uwagi na żydowskie Święto Poświęcenia - powiedział prokurator. Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jacek Ć. kandydował do Senatu z list Konfederacji. Teraz ugrupowanie się od niego odcina

Jacek Ć. w ostatnich wyborach był kandydatem Konfederacji na senatora w okręgu obejmującym Rzeszów. Był współpracownikiem Grzegorza Brauna, a nawet szefem jego biura poselskiego. Do zdarzenia odniosła się rzeczniczka Konfederacji. "Nie jest on działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania" - twierdzi Ewa Zajączkowska-Hernik.