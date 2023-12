W piątek 15 grudnia odbyła się konferencja prasowa nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego z udziałem członków kierownictwa. W pewnym momencie pojawiło się pytanie dotyczące zniknięcia policji spod domu Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński stracił ochronę policji? Marcin Kierwiński z MSWIA: Pierwsze efekty są dostrzegane

- Deklarowaliśmy, że policjanci wrócą do prawdziwej pracy, że nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka. Myślę, że pierwsze efekty już są dostrzegane - powiedział Marcin Kierwiński. - Zmiany będą każdego dnia. Będziemy po kolei wprowadzać nowe rozwiązania, tak żeby policja odzyskała swój prestiż, swój autorytet, żeby słupki zaufania do policji wzrastały - dodał minister MSWiA.

Policja pod domem Jarosława Kaczyńskiego. "Policjanci byli używani do prywatnej ochrony"

Jak informowaliśmy, politycy wielokrotnie zapowiadali usunięcie policji spod domu Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z nich był poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. - Policjanci są odciągani od swojej normalnej pracy. Zamykane są niektóre posterunki, mimo że PiS zapowiadało, że utworzy 250 nowych. Bywa, że posterunki są czynne tylko do wieczora, a w nocy policjanta już się nie uświadczy. To nie powinno mieć miejsca - oświadczył Wiesław Szczepański w rozmowie z TOK FM

- To, co działo się na Żoliborzu czy podczas miesięcznic, kiedy policjanci byli używani do prywatnej ochrony, nie powinno było mieć miejsca. To była ochrona niewspółmierna do zagrożenia, dlatego uważam, że PiS traktował policję absolutnie politycznie - podkreślił poseł KO Dariusz Joński, cytowany przez "Wprost". - PiS wykorzystał policję nagminnie do własnych politycznych celów w całkowicie nieuzasadniony sposób i było to działanie na szkodę państwa - mówił.