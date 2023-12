Andrzej Duda podpisał w piątek 15 grudnia ustawę o finansowaniu procedury in vitro ze środków publicznych. Prezydent złożył podpis dokładnie po tygodniu od przyjęcia projektu przez Senat. Decyzja wywołała falę komentarzy po każdej stronie sceny politycznej. Oburzenia nie ukrywają osoby związane z ultrakonserwatywną Ordo Iuris.

"Prezydent Andrzej Duda w debacie prezydenckiej z Bronisławem Komorowskim mówił, że 'Selekcja eugeniczna zarodków nie jest szacunkiem do godności ludzkiej, co jest obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej i państwa polskiego'. Wbrew temu podpisał ustawę o finansowaniu in vitro" - napisała na portalu X Magdalena Majkowska, prawniczka fundacji. W załączniku do swojego posta przypomniała fragment prezydenckiej debaty.

We wtorek o 15:00 zwolennicy Centrum Życia i Rodziny organizują pod Pałacem Prezydenckim pikietę, aby wyrazić sprzeciw wobec decyzji Andrzeja Dudy. Swój udział zapowiedział także prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski:

"Ja będę. Po prostu. Bo herodowy podpis prezydenta pod milionami na eugeniczną selekcję i mrożenie poczętych dzieci jest uderzeniem w kolejne konstytucyjne fundamenty ochrony życia. I zdradą wyborców" - napisał.

Ordo Iuris, a właściwie Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, to organizacja o ultrakonserwatywnych i często kontrowersyjnych poglądach. Chce między innymi wprowadzić zakaz korekty płci czy religię na maturze, co opisywaliśmy w naszych tekstach pod TYM linkiem. O sobie zaś piszą: "Walczymy o respektowanie praw podstawowych poświadczonych w Konstytucji - prawa do życia, tożsamości małżeństwa i rodziny, wolności sumienia". Często ich poglądy były zbieżne z tym co głosił PiS lub niektórzy posłowie partii.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. finansowania metody in vitro

"Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z 29 listopada 2023 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" - napisano na stronie internetowej prezydenta. Ustawa zakłada, że na ten cel zostanie przeznaczone co roku minimum 500 mln złotych.

Na początku stycznia 2024 roku planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu. Prezydent Andrzej Duda podpisał też w piątek nowelizację ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz ustawę o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

