Gośćmi programu "Debata Dnia" w Polsat News w piątek 15 grudnia byli wiceszef klubu PSL Marek Sawicki, Kinga Gajewska z PO oraz polityk PiS Michał Moskal. Przedmiotem rozmowy był między innymi budżet na przyszły rok, który jest jednym z największych wyzwań stojących przed nowym rządem. Prowadząca Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę, że wiceministerką finansów została Hanna Majszczyk, która została określona "jednoosobowym oddziałem specjalnym" do tworzenia budżetu.

Marek Sawicki ocenił wiceministerkę finansów. "Wiedziała, gdzie są pieniądze"

- Na pewno jest to osoba kompetentna, na pewno zdolna. Ale też osoba oszczędna i powiem szczerze, że będzie miała węża w kieszeni - stwierdził Marek Sawicki. - Pieniądze są i będą - dodała Kinga Gajewska. Wywołało to reakcję polityka PiS. - Zadbaliśmy o to - wtrącił Michał Moskal. - Rzeczywiście to jest fachowiec, który w Ministerstwie Finansów wiele lat pracował i ona rzeczywiście tego budżetu pilnowała i wiedziała, gdzie są pieniądze. Na pewno jeśli przygotowuje ten budżet, to ten budżet będzie dobrze zrobiony - stwierdził Marek Sawicki.

Spór o przyszłoroczny budżet w studiu. Marek Sawicki nie wytrzymał: Na litość boską

Kinga Gajewska dodała, że każdy z ministrów ma swoich wiceministrów, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie budżetu w ramach ministerstwa i szukają oszczędności. - Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można szukać tych oszczędności, a które nie są potrzebne - przekazała polityczka. - Pani poseł, ja jestem przekonany, że z budżetem sobie poradzicie, bo my zostawiamy budżet w znacznie lepszym stanie, niż był za waszych czasów. Ja chciałbym, żeby taki budżet dostało PiS, gdy zaczynało rządzić w 2015 roku - powiedział Marek Sawicki. - Na litość boską, przestańcie zaklinać rzeczywistość - powiedział Marek Sawicki.

Budżet stał się przedmiotem dyskusji również podczas unijnego szczytu. Ursula von der Leyen poinformowała, że osiągnięto "limit" budżetowy, pomimo mobilizacji w celu poradzenia sobie z kryzysem. Szefowa KE wskazała, że porozumienie państw "uwzględnia przesunięcia i zmianę priorytetów, a także nowe fundusze". - Nie udało się osiągnąć jednomyślności. Węgry nie były w stanie nas wesprzeć - przekazała.