W piątek 15 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o likwidacji tzw. podkomisji smoleńskiej. Decyzję w tej sprawie podpisał szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. - Podjęliśmy decyzję, że komisja zwana komisją Antoniego Macierewicza przestaje działać natychmiast. Chciałbym przekazać, że dziś członkom podkomisji oraz przewodniczącemu zostają cofnięte wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia - powiedział Cezary Tomczyk podczas piątkowej (15 grudnia) konferencji prasowej.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP Antoni Macierewicz. - Podkomisja ds. zbadania katastrofy smoleńskiej będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne. Dlatego zapewne nie dostarczono nam żadnej informacji - powiedział agencji.

Macierewicz podkreślił, że "w rzeczywistości stanowisko ministra Kosiniaka-Kamysza jest bezprawne". - Co oznacza, że w żadnej mierze on nie może wydawać mi decyzji skutkujących likwidacją podkomisji - twierdzi polityk. W jego ocenie minister "nie ma też prawa wydawania decyzji o przekazaniu przez Przewodniczącego w ciągu 4 dni przed zakończeniem pracy Podkomisji dokumentów i innych elementów działania podkomisji". - Żaden z przepisów przywołanych przez ministra nie przewiduje możliwości likwidacji Podkomisji przed terminem zakończenia jej pracy, czyli przed sierpniem 2024 roku - powiedział w rozmowie z PAP.

Macierewicz podkreślił, że "żaden urzędnik państwa polskiego nie może unieważnić raportu i przywołać jakiś inny materiał, jako ważny raport". Zapytany, jakie kroki podejmie po otrzymaniu decyzji o likwidacji podkomisji, odpowiedział, że "jeżeli otrzyma jakiekolwiek stanowisko zgodne z prawem, to oczywiście będzie je realizował". - To jest absolutnie oczywiste, nie ma cienia wątpliwości. Cokolwiek myślę o tym politycznie, to prawo jest prawem. Musi być realizowane - dodał.

Cezary Tomczyk: Antoni Macierewicz nie był poinformowany o likwidacji podkomisji

Do poniedziałku, 18 grudnia, do końca dnia przewodniczący i członkowie podkomisji smoleńskiej mają czas na rozliczenie się z pobranego sprzętu i działań, które podejmowali. Zobligowani są także do zdania wszystkich dokumentów związanych z podkomisją. - Na miejscu jest oczywiście Wojsko Polskie, jest tam od samego początku przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa - podkreślił wiceszef MON. - To jest dzisiaj historyczny moment, kiedy wreszcie państwo polskie staje w prawdzie - zaznaczył Tomczyk. Polityk przyznał, że Antoni Macierewicz nie został wcześniej poinformowany o decyzji MON. - Pan Macierewicz może zajmować się tylko tymi sprawami, które już za nami. Od godziny nie ma prawa, aby występować w imieniu podkomisji - stwierdził Cezary Tomczyk.

