Dziennikarze Radia ZET na początku grudnia poinformowali, że w Ministerstwie Klimatu doszło do tajemniczego zaginięcia eksponatów. To okazy, które miały zostać przejęte przez służbę celną od pasażerów, przede wszystkim z polskich lotnisk. Wystawa składała się z nielegalnie wwiezionych do Polski towarów, zakazanych w przewozie międzynarodowym według Konwencji Waszyngtońskiej - CITES.

Rzecznik Porkuratury Okregowej w Warszawie prok. Szymon Banna przekazał w sobotę Polskiej Agencji Prasowej, że w sprawie zostali zatrzymani dwaj mężczyźni.

Kradzież cennych eksponatów w Ministerstwie Klimatu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Jak powiedziała PAP Marta Sulowska (cytowana za wnp.pl) z wolskiej komendy policji, pierwszy z mężczyzn - 46-letni Grzegorz R. - został zatrzymany na Woli. - Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli narkotyki, wagi elektroniczne, imitację odznaki policyjnej, przedmiot przypominający broń palną i nabój, telefony komórkowe, szereg przedmiotów mogących pochodzić z innych przestępstw oraz podrobione banknoty o nominale 50 złotych - podała nadkom. Sulowska.

Następnego dnia policjanci zatrzymali także 49-letniego Grzegorza W., któremu Grzegorz R. skradzione przedmioty przekazał. W mieszkaniu mężczyzny podejrzanego o paserstwo policjanci znaleźli przedmioty wykonane z kości słoniowej i skór zwierząt zagrożonych gatunków pochodzące z kradzieży z włamaniem w budynku ministerstwa. - Tam też policjanci natrafili na inne przedmioty w postaci sprzętu elektronicznego, które zostały zabezpieczone - dodała nadkom. Sulkowska.

Jak ustaliła PAP, mieli oni pracować w firmie serwisowej, świadczącej usługi dla ministerstwa. Obaj mężczyźni przyznali się do winy. Pierwszemu z zatrzymanych grozi od 5 do 25 lat więzienia. Drugi z mężczyzn ukrywający skradzione przedmioty musi się liczyć z karą do 5 lat pozbawienia wolności.