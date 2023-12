Braun o lekarce spryskanej gaśnicą: "Atak na posła". Odpowiedziała mu ze szpitala

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek ugasił w Sejmie gaśnicą proszkową chanukowe świece. Lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk próbowała powstrzymać parlamentarzystę. Wciąż zmaga się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi po incydencie. - Okazało się, że po opuszczeniu Sejmu poczułam się gorzej, straciłam przytomność i musiałam trafić do szpitala. Dziś czuję się już lepiej, ale wciąż nie mogę mówić. Porozumiewam się za pomocą SMS-ów - przekazywała w rozmowie z "Faktem", którą opublikowano w czwartkowy wieczór. Zaznaczyła też, że jest przed diagnostyką okulistyczną.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun nie poczuwa się do winy. Twierdzi, że lekarka, która próbowała go powstrzymać, zaatakowała go "słowem i czynem". - To jest przestępstwo ścigane z urzędu: atak, naruszenie nietykalności osobistej, w tym przypadku posła - stwierdził w czwartek Grzegorz Braun w rozmowie z publicystą Tomaszem Sommerem. - Ja mogę powiedzieć, że przed sądem wstawiałbym się za nią. Uznanie winy oczywiście musi być, ale nie domagałbym się jakich drakońskich kar dla niej - dodał parlamentarzysta.

Dr Gudzińska-Adamczyk po incydencie nadal przebywa w szpitalu. Jak informuje "Fakt", wciąż ma problemy z mową i przełykaniem jedzenia. Jeszcze więcej kłopotów ma w związku z zaostrzeniem astmy oskrzelowej, na którą choruje. U kobiety utrzymują się także problemy ze wzrokiem. Przyznała, że już zawsze może niewyraźnie widzieć.

Lekarka odniosła się także do najnowszej wypowiedzi Grzegorza Brauna, który sugeruje jej winę. - To ja zostałam znieważona i usłyszałam, że nie jestem kobietą. Wierzę w sprawiedliwość jako ostoję Rzeczypospolitej. Napastnik nie może oskarżać, że napadnięty się bronił. Napaść na mój symbol religijny jest napaścią na mnie. To w Polsce dosyć powszechnie uznana sprawa. Nie boję się ewentualnego procesu - podkreśla.

Prokuratura prowadzi postępowanie. Jakie konsekwencje czekają Brauna?

Po incydencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z posiedzenia izby. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Polityk został również zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji. Otrzymał też od klubu zakaz wystąpień z mównicy Sejmie. Postępowanie w sprawie incydentu z udziałem posła wszczęła prokuratura, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że zostanie złożony wniosek o uchylenie immunitetu Brauna.

Postępowanie może być prowadzone zgodnie z art. 119, 157, 195 oraz 257 kodeksu karnego, dotyczącymi: "stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości", za "spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia", za "złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego" oraz za znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej "z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości".

Jeśli prokuratura rzeczywiście zakwalifikowała zachowanie Grzegorza Brauna jako przestępstwa wspomniane w tych artykułach Kodeksu karnego, a do sądu trafiłby akt oskarżenia, posłowi Konfederacji mogłoby grozić nawet pięć lat więzienia. Zgodnie z kodeksem wyborczym, poseł traci mandat w przypadku m.in. utrata prawa wybieralności. Prawo wybieralności można utracić w wyniku prawomocnego wyroku na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.