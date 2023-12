Poruszenie po decyzji Dudy ws. in vitro. "Też nie będzie mógł przyjąć komunii?" [KOMENTARZE]

Andrzej Duda podpisał w piątek 15 grudnia ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Prezydent złożył podpis dokładnie po tygodniu od przyjęcia projektu przez Senat.

Poruszenie po decyzji Dudy ws. in vitro. "Bardziej należy słuchać wyborców niż biskupów"

Piątkową decyzję Dudy skomentowała między innymi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. "To sukces wszystkich, którzy wierzyli, że presja społeczna ma sens, a szansę na dziecko powinien mieć każdy, bez względu na stan finansów. Dziękujemy za każdy podpis pod tym Obywatelskim Projektem i Wasze wsparcie!" - napisała polityczka.

"Gratulacje dla inicjatorów i wszystkich, dzięki którym to mogło się ziścić! In vitro to szczęście!" - napisała z kolei marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Głos zabrała też Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, która podziękowała wszystkim, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem.

Do sprawy odniosła się także była premierka Ewa Kopacz. Decyzję Dudy określiła jako "świetną informację dla tysięcy rodzin, dla których metoda ta jest szansą na radość, jaką dają dzieci". "Jako inicjatorka obywatelskiego projektu Tak dla in vitro jestem dziś bardzo szczęśliwa. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a w szczególności setkom tysięcy Polek i Polaków, którzy podpisali się pod projektem. To nasz wspólny sukces!" - czytamy we wpisie.

Daria Gosek-Popiołek z Lewicy podkreśliła, że "wszystkie rodziny w Polsce będą mieć równy dostęp do dofinansowania tej procedury". "I tylko szkoda, że tak długo na to czekało tak wiele par..." - dodała. Z kolei Jarosław Makowski, radny miasta Katowice napisał: "Nawet prawica już wie, że bardziej należy słuchać wyborców niż biskupów. Znak czasu".

"Duda też nie będzie mógł przyjąć komunii?"

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska zaznaczyła, że czeka na reakcję Episkopatu i księży na decyzję Andrzeja Dudy. "Przecież Bronisławowi Komorowskiemu odmawiali prawa do przystąpienia do komunii, bo podpisał ustawę o in vitro. Prezydent Duda też nie będzie mógł przystąpić do tego sakramentu?" - zapytała Wielowieyska.

Żaneta Gotowalska-Wróblewska z Wirtualnej Polski wyliczyła: "kurator Nowak odwołana, komisja Macierewicza przestaje istnieć, policja zniknęła sprzed domu Kaczyńskiego i siedziby PiS, Duda podpisał ustawę in vitro. Zmiotka zamiata, miot miot miot".

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. finansowania metody in vitro

"Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z 29 listopada 2023 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" - napisano na stronie internetowej prezydenta. Ustawa zakłada, że na ten cel zostanie przeznaczone co roku minimum 500 mln złotych.

Na początku stycznia 2024 roku planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu. Prezydent Andrzej Duda podpisał też w piątek nowelizację ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz ustawę o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.