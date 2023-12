Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu in vitro. Naciski Episkopatu nie odniosły skutku

Andrzej Duda nie zwlekał i dokładnie po tygodniu od przyjęcia projektu przed Senat złożył podpis pod ustawą o finansowaniu zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa. Ustawa zakłada, że na ten cel zostanie przeznaczone co roku minimum 500 mln zł. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie, realizację i finansowanie programu będzie minister zdrowia.

REKLAMA

Na stronie prezydenta znalazła się informacja, że w piątek podpisał:

Ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła;

Ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych;

Ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" - czytamy.

Finansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego było jedną z pierwszych rzeczy, którą zlikwidował rząd PiS po dojściu do władzy w 2015 roku.

Zobacz wideo Sejm przyjął ustawę o finansowaniu in vitro. Hołownia: Dziękuję wszystkim, niezależnie od poglądów

Abp. Gądecki "apelował do sumienia" Dudy, by nie podpisywał ustawy

Jeszcze w piątek do prezydenta apelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego" - pisał abp Stanisław Gądecki w liście do Andrzeja Dudy.

"Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą 'produkcją' stanowiącą 'formę zawładnięcia życiem ludzkim'" - czytamy w liście do prezydenta Dudy.

Hierarcha ocenił, że "czyn, o który prosi, wymaga odwagi" i stwierdził, że nie może wywierać na prezydencie "jakiegokolwiek formalnego nacisku". "Niemniej wolno mi apelować do pańskiego sumienia, które to sumienie czyni różnicę między zwykłym politykiem a mężem stanu" - zakończył swój list arcybiskup Gądecki.

Andrzej Duda zmienił zdanie ws. in vitro?

Duda był niedawno pytany o stanowisko w sprawie finansowania in vitro po przyjęciu ustawy przez Sejm. - Zapoznam się z tą ustawą. Proszę pamiętać, że w takich sprawach to jest też decyzja posłów. Mamy Sejm świeżo wybrany przez obywateli. Pochylę się nad tymi przepisami, jak nad każdą ustawą - powiedział 1 grudnia Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że "podchodzi do tego bardzo spokojnie". - Posłowie, jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo, mają prawo decydować w sprawach ważnych. Ja oczywiście to rozważę - zapowiadał.

Więcej informacji na temat metody in vitro znajdziecie w naszym serwisie zdrowie.gazeta.pl, m.in. w materiale Elizy Doleckiej pt. "35 lat polskiego in vitro. Prof. Wołczyński: Wydaje mi się, że jest gorzej niż na początku".

Choć obecnie prezydent wypowiadał się raczej przychylnie, a szef jego gabinetu zapowiadał, że Duda nie zablokuje ustawy o in vitro, wcześniej był "absolutnie, zdecydowanie przeciwny tej metodzie". Uważał ją za "metodę nienaturalną i sprzeczną z nauką Kościoła" i deklarował, że popiera w tej sprawie stanowisko Episkopatu. - Niestety, in vitro to w ogromnym stopniu oszustwo - sam znam takich ludzi, którzy zapłacili dziesiątki tysięcy złotych za tę niby terapię, niby terapię, bo to żadna terapia nie jest i nic z tego nie wynikło, poza tym, że stracili duże pieniądze i że cały czas ich mamiono, żeby kolejny raz próbować, kolejny raz próbować. Skutek był zerowy i do dzisiaj niestety jest - mówił w wywiadzie z Samuelem Pereirą z TVP.

- Natomiast to nie jest leczenie bezpłodności, a jeżeli państwo polskie ma czym się rzeczywiście zajmować i ma rzeczywiście coś finansować dodatkowo jeszcze, z pieniędzy publicznych, z pieniędzy, które są wtedy wyjmowane i odbierane z innych dziedzin ochrony zdrowia - też trzeba mieć tego świadomość - to powinno to być leczenie, które ma swoją skuteczność - dodał.