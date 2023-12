Przypomnieli słowa Kosiniaka-Kamysza ws. myśliwych. "Nie ma już żadnego środowiska..."

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z myśliwymi, gdzie oficjalnie zadeklarował wsparcie dla polskiego łowiectwa. Poinformował o tym w piątek 15 grudnia profil "Nasze Lasy" na portalu X. Spotkanie jednak odbyło się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

"Szef PSL murem za myśliwymi!" - napisały Nasze Lasy. "Na specjalnym spotkaniu z baronami lobby łowieckiego obiecuje udział dzieci na polowaniach, niezależność PZŁ [Polski Związek Łowiecki - red.] od władzy państwowej i przywrócenie wcześniejszych przywilejów ustawowych. Deklaruje też nakłanianie posłów innych partii do wsparcia myśliwych!" - opisał profil. Nasze Lasy podkreśliły także, że Polskie Stronnictwo Ludowe "wywalczyło" sobie kierownictwo w sejmowej komisji ds. środowiska. "Aktualnie trwa ofensywa PSL w rządzie, celem uzyskania jak największego wpływu na lasy i łowiectwo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - napisano.

Spotkanie ministra z myśliwymi skomentował dziennikarz Gazeta.pl Patryk Strzałkowski. "Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że 'gdyby zabrakło PSL', to 'nie ma już żadnego środowiska', które tak jak oni będą zabiegać o większe prawa dla myśliwych czy udział dzieci w polowaniach. Dobrze wiedzieć!" - czytamy we wpisie.

Wiceministerka klimatu: Jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obietnicy ws. ochrony lasów

Nowa wiceministerka klimatu i środowiska Anita Sowińska zapowiedziała w "Porannej rozmowie Gazeta.pl", że chce większej ochrony lasów i popiera tworzenie nowych parków narodowych. - Przede wszystkim rozwój odnawialnych źródeł energii, zajęcie się składowiskami nielegalnych odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych. Także polityka leśna - koalicja postawiła sobie za cel wyłączenie 20 proc. lasów z wycinki i jesteśmy zobowiązani do wypełnienia naszej obietnicy - mówiła Sowińska o priorytetach dla nowego resortu klimatu i środowiska.

Co z wyłączeniem 20 proc. lasów z wycinki? - Wyobrażam sobie, że wokół miast powinny powstać "strefy buforowe", które byłyby takimi płucami miast. One dawałyby też mieszkańcom szanse korzystać z tych lasów, żeby mieć gdzie wyjść na spacer. Takie lasy mogłoby znaleźć się wśród tych 20 proc. wyłączonych z wycinki - powiedziała. - Trzeba też zadbać o jakość tych lasów - dodała.

W swoim exposé Donald Tusk mówił, że lasy to "święty zasób narodowy" i jego rząd będzie lepiej je chronić. Co dokładnie to oznacza? Według Sowińskiej trzeba przyjrzeć się procesowi tworzenia planów urządzenia lasu i "być może zmienić tak, aby strona społeczna miała znacznie większy wpływ".

- Koalicja zobowiązała się w swojej umowie koalicyjnej do tego, że zwiększymy powierzchnię parków narodowych. Musimy szybko zadziałać, aby już teraz uchronić te miejsca, które mogą być parkami. Mam tutaj na myśli konkretne tereny: Planowany Turnicki Park Narodowy, Puszcza Karpacka, ale też z mojego województwa Puszcza Pilicka. Łódzkie nie ma żadnego parku narodowego - mówiła wiceministerka.