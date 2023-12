Dymisja Barbary Nowak. "Nikt nie przyszedł powiedzieć: zbieraj się, Baśka"

W piątek 15 grudnia Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska szefowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Informację przekazała ministerka edukacji narodowej Barbara Nowacka na konferencji prasowej. "Szczęśliwej szkoły już czas!" - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Nowak o swojej dymisji: Czekam na poważne potraktowanie mnie

Barbara Nowak skomentowała decyzję nowej władzy w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak przekazała, o swojej dymisji dowiedziała się z mediów. - Oficjalnie nikt nie poinformował mnie o odwołaniu - powiedziała Nowak.

- To prosta sprawa służbowa należąca do wojewody. Istotne jest jednak, by mnie o tym oficjalnie poinformowano, a nie za pośrednictwem mediów. Czekam na poważne potraktowanie mnie. Na razie obserwuję tchórzliwe zachowanie nowej władzy, nikt nie miał odwagi przyjść do mojego gabinetu. Nikt nie przyszedł powiedzieć: zbieraj się, Baśka - mówiła w rozmowie z portalem.

Nauczyciele o odejściu Barbary Nowak: Nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak błyskawiczna decyzja

Onet rozmawiał z kolei z nauczycielami z województwa małopolskiego. - Krakowska oświata jest dziś w stanie upadku - powiedział dyrektor jednej z krakowskich podstawówek. - Każdy dyrektor w mniejszym lub większym stopniu doświadczył nacisków ze strony kuratorium Barbary Nowak, doświadczył tej atmosfery, jaką wprowadziła do szkół za sprawą swoich kontroli i decyzji - dodał.

W podobnym tonie wypowiedziała się nauczycielka biologii, która podkreśliła, że "kontrole, które w szkołach prowadziło kuratorium, często nie miały podstaw merytorycznych". - Były zwykłym szukaniem haków - mówiła. - Spodziewaliśmy się, że nowa ministra edukacji zdymisjonuje Barbarę Nowak, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak błyskawiczna decyzja - dodała i zaznaczyła, że ma nadzieję, że nowy resort nie będzie zwlekał w przypadku innych zapowiadanych zmian potrzebnych w edukacji. - Mam nadzieję, że Barbara Nowak zostanie teraz starannie rozliczona (...) - powiedziała z kolei Anna Drwięga, dyrektorka krakowskiego liceum.

Barbara Nowak zdymisjonowana. "Średniowiecze właśnie się skończyło"

- Małopolska jest absolutnie symboliczna, jeśli chodzi o kręcenie bata na szkoły i uczniów. Ale czarny czas dla szkół się skończył. Dziś podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak - oświadczyła nowa ministerka edukacji. - Średniowiecze właśnie się skończyło (...) Cieszę się, że tu w Krakowie mamy przyjemność zakończyć ten czarny czas w oświacie - mówiła Barbara Nowacka o dymisji kuratorki.

"Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne" - skomentowała swoje odejście Barbara Nowak.

Dymisję kuratorki już wcześniej zapowiedzieli Barbara Nowacka i Bartłomiej Sienkiewicz. "Idą święta, ten szczególny, ciepły czas. Czas nadziei i prezentów. Już niedługo, i dzieci, i młodzież i pracownicy oświaty dostaną prezent. (...) Wesołych świąt!" - przekazali w mediach społecznościowych.

Małopolska kuratorka oświaty. Czym zasłynęła Barbara Nowak?

Barbara Nowak została powołana na stanowisko małopolskiej kuratorki oświaty w 2016 roku przez ówczesną ministerkę edukacji i nauki Annę Zalewską. Nowak od razu zapowiedziała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne". Popularność zyskała jednak nie dzięki "wychowaniu patriotycznemu", a kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych, szerzeniem dezinformacji i skrajnie prawicowym poglądom. Założyła też m.in. organizację dla katolickich nauczycieli.

W 2021 roku skrytykowała spektakl "Dziady" wystawiany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - skomentowała wówczas na portalu X. Wpis jednak przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego - bilety na spektakl wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Z kolei na początku 2022 roku Nowak przekazała informacje niezgodne z naukową wiedzą. Podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem". Po tym incydencie wielu naciskało na MEiN ws. dymisji. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - mówił nawet ówczesny szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Mimo to Barbara Nowak wciąż piastowała swoje stanowisko i była aktywna w mediach społecznościowych.

W listopadzie 2023 roku wypowiedziała się na temat edukacji seksualnej. Jak stwierdziła, "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i je masturbuje". Swoje relacje oparła na "informacjach od nauczycieli stamtąd". Na jej słowa zareagowała ambasada Szwecji w Polsce.