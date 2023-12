- Prof. Adam Bodnar dostał ode mnie propozycję objęcia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ponieważ nie należy do żadnej partii, ponieważ jest niezależny z natury. Wy zlikwidowaliście niezależną prokuraturę. My ją przywracamy, mimo że ustawowo to uniemożliwiliście. Prof. Bodnar będzie gwarantem tego, że prokuratura generalna, chociaż w rękach ministra - w związku z waszą ustawą - będzie naprawdę prokuraturą niezależną, niezależną także od partii rządzących dzisiaj w kraju - przekonywał podczas swojego exposé premier Donald Tusk.

Bodnar przestanie być prokuratorem generalnym? Sawicki zapowiedział zmiany

W kontrze do deklaracji nowego premiera marszałek senior Sejmu Marek Sawicki zapowiedział w Polskim Radiu 24 rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Polityk ocenił, że dojdzie do tego za mniej niż pół roku. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że na rozdział funkcji w tym momencie nie pozwalają uwarunkowania wprowadzone przez poprzedni rząd. Wśród tak zwanych "bezpieczników" Marek Sawicki wymienił odprawy w różnych urzędach.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości popiera rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

W minioną środę (13 grudnia) podczas konferencji prasowej o rozdzielenie tych dwóch funkcji został zapytany sam Adam Bodnar. - Myślę, że całe środowisko prokuratorskie, z którym mam zaszczyt współpracować, i które wykazało się tak niezwykłą odwagą w ciągu ostatnich lat - proszę zauważyć, że ci prokuratorzy, którzy protestowali, zabierali głos w debacie publicznej, nie robili tego na zasadzie wolnych obywateli na ulicach, tylko na zasadzie ryzyka całej swojej kariery zawodowej - postuluje rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - powiedział.

- Uważam, że tak powinno się stać. Oczywiście, to nie jest kwestia prosta, to pewien proces, który musi trochę zająć; oczywiście, będziemy pracować nad odpowiednimi projektami ustaw - podkreślił minister sprawiedliwości.