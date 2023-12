Grabiec: W KPRM brakuje 3 milionów. Nie ma na wypłaty dla pracowników. "Pieniędzy po prostu nie ma"

W piątek 15 grudnia odbyła się konferencja prasowa Jana Grabca, nowego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. - Jeżeli chodzi o sam KPRM. Chciałbym powiedzieć o tym, co zastaliśmy tutaj na miejscu. Wiecie państwo, że te struktury bardzo się rozrosły w ostatnich latach, ponad dwukrotnie - zaczął polityk. Grabiec przekazał podczas konferencji, że "pierwszy przegląd przynosi zaskakujące informacje".

Jan Grabiec: W KPRM brakuje 3 milionów. Powód? Odprawy dla dwutygodniowego rządu

- Okazuje się, że w kancelarii premiera zabranie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kancelarii. Środki, które zostały w budżecie, nie wystarczą na to, aby zapłacić w grudniu wynagrodzenia - oświadczył Jan Grabiec. - W pierwszych godzinach zleciłem zbadanie tej sytuacji. Okazuje się, że brakuje 3 milionów złotych - przekazał minister. Wyjaśnił, że chodzi o pensje pracowników, którzy realizują codzienne zadania dotyczące bezpieczeństwa Polski. - Tych pieniędzy po prostu nie ma - skwitował Grabiec. Jak wskazał, z pierwszych analiz wynika, że są trzy źródła braku pieniędzy w KPRM. - Po pierwsze to kwestia "dwutygodniowego" rządu i odpraw, do których prawo nabyli ministrowie, mimo że urzędowali niespełna dwa tygodnie. Odprawy również kilkumiesięczne, które nie zostały przewidziane w projekcie budżetu - wyjaśniał.

Oprócz tego źródłem problemów mają być wydatki związane z odprawami pracowników różnego szczebla. - Pracownicy zostali zwolnieni albo nastąpiły wypowiedzenia i dorzucono im zaległy ekwiwalent za urlop. To ponad pół miliona złotych. Natomiast zsumowane odprawy niektórych ministrów wyniosły ponad 200 tys. złotych - powiedział Grabiec. Trzecim czynnikiem ma być z kolei zatrudnienie dodatkowych ponad stu pracowników w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą, jak i w jej trakcie.

- Będziemy badać, kto konkretnie odpowiada za ten fakt. Są także przesłanki w sprawie naruszenia przepisów karnych - mówił polityk. - Myślę, że podobnych sytuacji będziemy odkrywać bardzo wiele - dodał.

Wielkie porządki po rządzie PiS. Audyt w MSWiA i koniec podkomisji Macierewicza

W czwartek także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zaczyna się w resorcie audyt. Audytowana ma być także sytuacja w służbach podległych ministerstwu. Kierwiński powiedział, że to przygotowanie do gruntownego bilansu otwarcia.

- Audyt w resorcie zacznie się w przyszłym tygodniu, w służbach pewnie kilka, kilkanaście dni później. Ten audyt ma nam odpowiedzieć, jaka jest skala ewentualnych problemów i wtedy ewentualnie konkretnie reagować - mówił minister. Szef resortu zaznaczył, że jeśli chodzi o policję, "na pierwszy ogień" pójdą kwestie dotyczące szybkości reagowania na zagrożenia wobec dzieci.

Wiadomo także, że w zasadzie już rozpoczął się proces likwidacji podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uchylił decyzję o powołaniu gremium. MON poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. Podkomisja zostaje zlikwidowana, a jej członkowie do poniedziałku zostali zobligowani do rozliczenia się z dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac. Od piątku członkom zostały też cofnięte upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami gremium. MON zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który przeanalizuje każdy aspekt działalności zlikwidowanej podkomisji. Podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku z inicjatywy ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza do zbadania katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.