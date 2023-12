W piątek 15 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o likwidacji podkomisji smoleńskiej. Decyzję w tej sprawie podpisał szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, od 18 grudnia 2023 roku członkowie podkomisji "zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów". Do decyzji ministerstwa odniósł się wiceszef resortu Cezary Tomczyk.

Likwidacja podkomisji smoleńskiej. Wiceszef MON: Ta decyzja powinna zapaść dawno temu

- Likwidacja komisji smoleńskiej jest w trakcie. Podjęliśmy decyzję, że komisja zwana komisją Antoniego Macierewicza przestaje działać natychmiast. Chciałbym przekazać, że dziś członkom podkomisji oraz przewodniczącemu zostają cofnięte wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia - powiedział Cezary Tomczyk podczas piątkowej (15 grudnia) konferencji prasowej.

- Chciałbym to bardzo jasno i mocno powiedzieć. Dzisiaj, 15 grudnia to koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego. To jest koniec wydatkowania setek milionów złotych na działalność, która nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, ale ma wiele wspólnego z polityką - dodał wiceszef MON. Stwierdził również, że "ta decyzja powinna zapaść już dawno temu".

- Jest to jedno z naszych największych zobowiązań, żeby wreszcie sprawami, które dotyczą wyjaśnienia przyczyn katastrof lotniczych, zajmowali się specjaliści, a nie hochsztaplerzy - podkreślił Tomczyk. Zaznaczył, że jego resort będzie sukcesywnie i jak najszybciej publikował "wszystkie sprawy związane z komisją smoleńską Macierewicza" tak, aby zapewnić pełną transparentność. Co ważne od tej chwili obowiązującym raportem jest raport komisji Jerzego Millera z 2011 roku, który zostanie przywrócony na strony MON.

Cezary Tomczyk: Antoni Macierewicz nie był poinformowany o likwidacji podkomisji

Do poniedziałku, 18 grudnia, do końca dnia przewodniczący i członkowie podkomisji smoleńskiej mają czas na rozliczenie się z pobranego sprzętu i działań, które podejmowali. Zobligowani są także do zdania wszystkich dokumentów związanych z podkomisją. - Na miejscu jest oczywiście Wojsko Polskie, jest tam od samego początku przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa - podkreślił wiceszef MON. - To jest dzisiaj historyczny moment, kiedy wreszcie państwo polskie staje w prawdzie - zaznaczył Tomczyk. Polityk przyznał, że Antoni Macierewicz nie został wcześniej poinformowany o decyzji MON. - Pan Macierewicz może zajmować się tylko tymi sprawami, które już za nami. Od godziny nie ma prawa, aby występować w imieniu podkomisji - stwierdził Cezary Tomczyk.