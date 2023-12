Gliński chciał przekazać 100 mln zł na instytut im. Dmowskiego. Decyzja zablokowana

- Rozpoczęliśmy proces wymiany przedstawicieli administracji rządowej w terenie. Pan premier Donald Tusk powołał dwóch nowych wojewodów. Wśród korpusu wojewodów będzie wiele kobiet, przynajmniej tak będę wnioskował do pana premiera - przekazał w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wojewodą mazowieckim został Mariusz Frankowski, a wojewodą małopolskim - Krzysztof Klęczar. W najbliższych dniach zostaną skierowane wnioski o powołanie pozostałych wojewodów.

- Poprosiłem pana wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego o przyjrzenie się bulwersującej sprawie, czyli kwestii Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, ta słynna uchwała rady miasta Otwock w tym zakresie. Pan wojewoda dosłownie 15 minut przed konferencją poinformował mnie, że ta decyzja została anulowana w trybie nadzorczym - poinformował Kierwiński. Jak dodał, "to może stanowić podstawę do rozwiązania umowy, ale to już decyzje pana ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza".

- Ponad 100 mln zł, które były przeznaczone, według mnie na polityczne kwestie, zostanie zachowane w budżecie Ministerstwa Kultury i będzie służyć temu, co naprawdę potrzebne - zaznaczył Marcin Kierwiński.

W listopadzie radni PiS wynikiem 10:9 przegłosowali w Otwocku inicjatywę ministra Piotra Glińskiego o zmianie statutu Instytutu im. Dmowskiego. Oznacza to, że miasto podjęło współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach której w ciągu 10 lat do otwockiego samorządu miałoby popłynąć nawet 100 milionów złotych.

Kierwiński o służbach: Zmiany będą uważne i ostrożne

Szef resortu spraw wewnętrznych skomentował również zmiany dotyczące kierownictwa służb. - Służby odpowiadają za bezpieczeństwo. Z tymi zmianami nie będziemy czekać, ale będziemy je robić w sposób uważny i ostrożny, by ciągłość służb była zachowania. W przyszłym tygodniu będziemy informować o decyzjach w tym zakresie. Na pewno będzie to proces ewolucyjny, który z jednej strony pozwoli na rozwiązanie problemów, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, ale da też nowy impuls w kwestii działalności tych służb - powiedział. Podkreślił, że do zmian na pewno dojdzie w Komendzie Głównej Policji i w komendach wojewódzkich.

- Jeżeli chodzi o Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i komendy wojewódzkie, to mamy czynienia z wydanymi rozkazami. Komendanci wojewódzcy i trzech zastępców komendanta głównego zdecydowało się odejść do cywila. Będziemy starali się ich bardzo szybko zastąpić, w Polsce jest bardzo dużo fantastycznych, oddanych strażaków - zaznaczył szef MSWiA.

Z zapowiedzi Kierwińskiego wynika, że w najbliższych dniach ma też ruszyć audyt w służbach. Zaznaczył, że pierwsze decyzje będą związane z jakością i szybkością reagowania w kwestii zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży. Nawiązał tym samym do śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa.