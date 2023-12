Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska w piątek 15 grudnia. Poinformowali o tym nowa ministerka edukacji Barbara Nowacka i wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar . Dymisja została intensywnie skomentowana w mediach społecznościowych.

Barbara Nowak zdymisjonowana. Komentarze: "Żegnamy fanatyzm", "szkoły mogą odetchnąć z ulgą"

Dymisja Barbary Nowak spotkała się z radosnymi komentarzami społeczności działającej na rzecz sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i ochrony środowiska: Akcja demokracja. "Czujemy, że na niejednej krakowskiej imprezie będzie dziś wyjątkowy nastrój. A to wszystko dlatego, że małopolską edukacją przestaje kierować Barbara Nowak, wielokrotnie porównywana do Dolores Umbridge - złowieszczej nauczycielki z serii książek o Harrym Potterze" - napisano.

"Czym zasłynęła Barbara Nowak? Wypowiedziami uderzającymi w mniejszości, fanatyzmem religijnym, pomyleniem roli kuratorki z rolą katechetki, wygadywaniem bzdur o klimacie i szczepionkach" - przekazała organizacja.

Wydarzenie skomentowała również organizacja wspierająca społeczność LGBTQ: Miłość nie wyklucza, która krótko podsumowała zdymisjonowanie kuratorki. "Bye, girl! Żegnamy fanatyzm, Barbara Nowak odwołana z funkcji małopolskiej kuratorki oświaty" - napisano.

"Barbara Nowak skutecznie odwołana z funkcji Kuratora Oświaty. Wojewoda Krzysztof Klęczar właśnie mi to potwierdził. Szczęśliwej szkoły już czas!" - napisała ministerka Barbara Nowacka.

Dymisję skomentowała również posłanka KO Dorota Marek. "Małopolskie szkoły mogą odetchnąć z ulgą! Barbara Nowak odwołana" - napisała.

Dymisję komentowali również dziennikarze. "Barbara Nowak, dawno, dawno temu sympatyczna i merytoryczna radna Miasta Krakowa. Dziś przykład na to, co skrajna ideologia i miłość do partii robi z ludzką duszą i umysłem. Przestroga" - napisała Marta Szostkiewicz.

"Nie wszyscy wiedzą, że oprócz nienawiści do osób LGBT była już kuratora Barbara Nowak nienawidziła także dzieci niepełnosprawnych. W tym tekście opublikowanym na portalu wPolityce wprost poparła pomysł segregowania niepełnosprawnych dzieci w edukacji" - napisał dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jakub Wencel.

Barbara Nowak po dymisji: "Wystąpiłem, ukończyłem, ustrzegłem". Internauci: Na koniec okazało się, że to mężczyzna

Barbara Nowak odniosła się do swojej dymisji w krótkim wpisie. "Dziękuję nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom, ich rodzicom za tysiące spotkań, pięknych wzruszeń. Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne" - napisała była kuratorka oświaty. Dodała również zdjęcie opatrzone cytatem "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem".

Uwagę internautów zwrócił cytat podpisany w sposób sugerujący, że to Barbara Nowak może być jego autorką. Zastosowany w nim rodzaj męski stał się pretekstem do dyskusji. "Na koniec okazało się, że Barbara Nowak, to mężczyzna. - napisał jeden z internautów.

Wątpliwości w tej kwestii rozwiała dziennikarka Wiktoria Beczek. "Cytat ze zdjęcia to oczywiście nie "Barbara Nowak", tylko apostoł Paweł o swojej nadchodzącej śmierci (2. List do Tymoteusza)" - napisała.

Treść pożegnania wywołała komentarze zarówno przeciwników kuratorki, jak i jej zwolenników. "Trzeba być nietuzinkową megalomanką, aby zakończenie swojej kariery propagandzistki i partyjnego aparatczyka kończyć, cytując słowa męczennika" - napisał jeden z internautów. "To, ile krzywdy zrobiłaś Bogu winnym dzieciakom o innej orientacji seksualnej, zagubionym i potrzebującym po prostu pomocy - przejdzie do historii. Pakuj walizki i wypad" - brzmiał inny komentarz. "Szkody wyrządzone przez panią, są trudne do oszacowania" - napisała inna internautka.

Wśród zwolenników Barbary Nowak pojawił się Oskar Szafarowicz, który ograniczył swoją wypowiedź do krótkiego "Dziękujemy". Odejście kuratorki skomentowała również Kaja Godek: "Dziękuję za wszystko, Pani Kurator! I mocno wierzę, że to nie koniec". Inna z internautek podziękowała natomiast za "odwagę i charakter" Barbary Nowak.