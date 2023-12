Jest pierwszy wpis Barbary Nowak po dymisji. Żegna się nietypowym cytatem

Barbara Nowak została kuratorką oświaty w 2016 roku, została powołana przez ówczesną ministerkę edukacji i nauki Annę Zalewską (obecnie jest europosłanką). Nowak od razu zapowiedziała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne". Popularność zyskała jednak nie dzięki "wychowaniu patriotycznemu", a kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych, szerzeniem dezinformacji i skrajnie prawicowym poglądom.

- Średniowiecze właśnie się skończyło - przekazała w piątek ministra edukacji Barbara Nowacka, informując o dymisji Barbary Nowak. Jak przekazała, nowy kurator oświaty zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Na razie funkcję tę będzie pełnić Gabriela Olszowska.

Barbara Nowak żegna się ze stanowiskiem. Zacytowała Biblię

"Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Uczniom, ich Rodzicom za tysiące spotkań, pięknych wzruszeń. Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne" - napisała Barbara Nowak na platformie X. Do wpisu dołączyła swoje zdjęcie z cytatem "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem", podpisując go "Barbara Nowak".

Cytat pochodzi z 2. List do Tymoteusza. Uznawany jest on za ostatni list św. Pawła, który pisał o swojej zbliżającej się śmierci. "Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem" - czytamy. Święty został ścięty mieczem ok. 66-67 roku n.e.