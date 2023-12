Wojna domowa w TVP. Nie ma komu prowadzić "Wiadomości". Osoba z wewnątrz: To jest pożar w burdelu

- Pożar w burdelu - tak o sytuacji w TVP mówi bardzo dobrze zorientowana w sytuacji osoba.

Woronicza, gdzie jest centrala TVP, i Plac Powstańców, gdzie powstają programy informacyjne, czekają na to, co zrobi nowa władza pod wodzą premiera Donalda Tuska. Michał Adamczyk - szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - zapewniał dopiero co zespół "Wiadomości", że nowa władza nie zdoła odbić TVP, bo udało się zablokować wszystkie prawne możliwości, mogą więc trwać do 2025 r. (wyborów prezydenckich).

Nim jeszcze przyszła po TVP nowa ekipa rządząca, w TVP wybuchła wojna wewnętrzna "hipsterprawicy".

Wedle informacji Gazeta.pl, trwa bardzo ostry spór między prezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem a ekipą z Placu Powstańców: Michałem Adamczykiem (to szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP), Samuelem Pereirą (to dyrektor TVP Info i wiceszef TAI) i Marcinem Tulickim (kieruje "Wiadomościami"). Wedle naszych informacji już przegrzebywano dokumentację dot. TAI, w poszukiwaniu jakichś haków. Z kolei ekipa z Placu Powstańców w rzeczywistości wypowiedziała prezesowi posłuszeństwo.

Prezes TVP chciałby się już dawno ich wszystkich pozbyć i uznaje ich za wewnętrznych wrogów, którzy szkodzą firmie. Z kolei ekipa z Placu Powstańców nie chce składać broni w walce z rządem Donalda Tusk, a Matyszkowicza uznaje za zbyt miękkiego, nieskorego walczyć o utrzymanie kontroli nad TVP.

Ale pożar jest też na flagowym okręcie TVP: "Wiadomościach".

Główne wydanie "Wiadomości" TVP prowadziło kilka osób. Michał Adamczyk - on zniknął z anteny już kilka miesięcy temu, a sam (ujawniliśmy w Gazeta.pl, Adamczyk może z tego tytułu dostać sutą zapłatę) rozwiązał umowę z TVP na prowadzenie tego programu. Marta Kielczyk - ostatnio prowadziła wydanie 10 grudnia, wedle naszych informacji przebywa teraz na zwolnieniu lekarskim, ale nie wiemy na jak długim. Anna Bogusiewicz - również na długim zwolnieniu lekarskim, aż do lutego. Danuta Holecka - ostatni raz prowadziła program 8 grudnia, a więc nawet wcześniej niż pierwotnie planowała, zupełnie znika z TVP.

Wśród twarzy wiadomości została tylko Edyta Lewandowska i to ona od 11 grudnia dzień w dzień prowadzi program o 19:30.

Jedna osoba nie może wciąż prowadzić "Wiadomości". Wedle informacji Gazeta.pl, szefostwo programu i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej starało się nakłonić jedną z reporterek "Wiadomości" i prowadzącą programy publicystyczne w TVP Info, Monikę Borkowską, do tego, aby usiadła za stołem w studio i prowadziła program. Ale ta się nie zgodziła.