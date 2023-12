Pracownicy TVP przykują się do kaloryferów? Członek RMN: Mam informacje z wiarygodnych źródeł

Trybunał Konstytucyjny wydał w czwartek postanowienie o zabezpieczeniu. Zobowiązał tym samym Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek TVP i Polskie Radio oraz dokonywania zmiany w ich zarządach. Wniosek w tej sprawie złożyła do TK grupa posłów PiS. Zabezpieczenie, według Trybunału, ma obowiązywać do czasu rozpoznania konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji.

"Jedyną siłą PiS przez 8 lat były kłamstwa i nieprawdy. Bez propagandzistów z TVP ich władza skończyłaby się dużo wcześniej. Teraz wszystkimi siłami chcą zatrzymać swoją tubę propagandową. Złożony przez nich wniosek do TK nie zatrzyma jednak powrotu prawdy do mediów publicznych" - komentował poseł PO Aleksander Miszalski.

"Z naszych informacji wynika, że w redakcji "Wiadomości" nie bardzo ma już kto pracować. Część reporterów odeszła, podobnie niektórzy wydawcy, a inni są na zwolnieniach lekarskich - liczba osób realnie pracujących przy programie znacząco spadła" - informował w czwartkowym tekście dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. "Danuta Holecka, dotychczasowa szefowa flagowego programu informacyjnego TVP, w ocenie ludzi z Telewizji Polskiej, porzuciła "Wiadomości" rozwiązując umowy z TVP. Programem kieruje Marcin Tulicki" - dodał.

Rutka: Funkcjonariusze rozważają przykuwanie się do kaloryferów

Członek Rady Mediów Narodowych, były poseł Lewicy Marek Rutka stwierdził w czwartek w TOK FM, że scenariuszy byłej wobec Telewizji Polskiej jest wiele, ale wszystkie "pisane są na Nowogrodzkiej". - I ci doradcy, te gorące głowy, czyli funkcjonariusze z Placu Powstańców, gdzie siedzibę ma TVP Info, naprawdę rozważają wariant okupacji swojej siedziby, przykuwania się do kaloryferów - powiedział Rutka, dodając, że ma takie informacje z "wiarygodnych źródeł".

Były parlamentarzysta przyznał, że nie jest wykluczone, iż pracownicy TVP chcą doprowadzić do wyprowadzenia ich siłą przez policję. - Mogą chcieć doprowadzić do takich obrazków, że oto nastąpił atak na wolne media, które oni przecież zabetonowali - skomentował członek Rady Mediów Narodowych.