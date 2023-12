5 mld euro zaliczki z KPO. Poseł PiS: Dokładnie tak, jak przewidywałem [KOMENTARZE]

Premier Donald Tusk potwierdził w piątek przed południem, że przed końcem roku Polska otrzyma 5 miliardów euro z Krajowego Programu Odbudowy. Środki te mają być przeznaczone na modernizację systemu energetycznego. - To są już teraz, od razu, poważne pieniądze na naszą suwerenność energetyczną i postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze - powiedział. - Mój rząd złożył dziś wnioski o płatność KPO - dodał.

- Musimy nadrobić stracony czas, liczę na ścisłą współpracę, w szczególności w realizacji kamieni milowych w kwestii niezależności sądownictwa (...). Mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia ds. praworządności ograniczały naszą możliwość pomocy Polsce - mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen. - Komisja Europejska gotowa jest do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu - mówiła.

Politycy o środkach z KPO: "Tak się robi politykę", "Zwyczajne kłamstwo"

"Jedna wizyta i KPO odblokowane. Ponad 20 mld zł. Tak się robi politykę dla Polaków a nie dla prezesa..." - napisał na portalu X szef MSWiA, poseł PO Marcin Kierwiński.

"Obiecaliśmy uruchomienie środków z KPO i to się dzieje. Wystarczyła wiarygodność. PiS blokował pieniądze dla Polaków, prowadził destrukcyjną politykę, skłócał nas z całym światem. Wracamy do odważnej i skutecznej dyplomacji, a Polska znów staje się praworządnym i szanowanym podmiotem w Unii Europejskiej" - komentował senator PO Grzegorz Schetyna.

"W imieniu polskich obywateli podpisałam wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z KPO. Czekamy też na zaliczkę 5 mld euro" - napisała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska.

"Kasa z KPO dzieli się na: zaliczkę i całą resztę. Zaliczka jest za nic i zdążył ją załatwić jeszcze Morawiecki, co nie było trudne. Co do reszty to nadal trzeba spełnić wszystkie milestones [kamienie milowe - red.], nic się tu na razie realnie nie zmieniło, tylko deklaracje słowne są piękniejsze" - skomentował dziennikarz ekonomiczny Rafał Hirsch.

Były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) komentował natomiast, że wypłata z 5 mld euro zaliczki z KPO to "efektem wniosku złożonego przez ministra Pudę", a "ostateczna decyzja zapadła już 9 grudnia na Radzie Ecofin [Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych - red.] z udziałem ministra Kosztowniaka". "To, że dzisiaj zapada w tej sprawie jakaś decyzja, jest zwyczajnym kłamstwem" - napisał.

"Dokładnie tak, jak przewidywałem. Tusk chwali się decyzjami, które zapadały w tygodniach poprzedzających jego rządy (ostatecznie 9 grudnia), w efekcie wniosku złożonego w sierpniu br. O zaakceptowaniu wypłaty zaliczek mówiono już od dawna. W sprawie tzw. głównej części KPO nie ma na dziś niestety żadnego progresu" - dodał potem.

- Z dużej chmury mały deszcz. Te 5 mld już zostało przyznanych w połowie tego roku. To rekompensata za zrezygnowanie z rosyjskich źródeł energii. Spodziewaliśmy się czegoś więcej, tymczasem okazuje się, że rządzący próbują przekształcić w swój sukces to, co było oczywiste i co rozpoczęło się w połowie tego roku - mówił na konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. - Mamy do czynienia z próbą mistyfikacji, próbą uzasadnienia już wcześniej podjętych decyzji działaniem, które jest teraz - dodał parlamentarzysta.

"Kabaret. Udawanie, że coś faktycznie jest negocjowane, aby przykryć prawdziwy obraz. Czyli ten, że całe to KPO to szantaż był, a jak jest inny rząd, to kamienie milowe się nie liczą lub z palca można je zmienić. Teatr dla idiotów" - pisał natomiast były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski.

"Politycy PiS na wieść o wypłacie Polsce pierwszych środków z KPO wietrzą spisek o politycznych działaniach KE. Prawda jest bardziej prozaiczna, rząd Tuska złożył po prostu o nie wniosek. Zrobił coś, czego przez miesiące nie potrafił zrobić Morawiecki" - ripostował poseł PO Aleksander Miszalski.