Były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS odniósł się w piątek 15 grudnia do nagrania, które opublikowała kancelaria premiera. Widać na nim, jak ambasador przy UE Piotr Serafin biegnie po korytarzu w Brukseli z teczką, aby dostarczyć dokumenty potrzebne w sprawie KPO. - Jesteśmy uratowani - stwierdził ambasador na końcu nagrania. I właśnie to nagranie "bieg po pieniądze" sprowokowało byłego szefa MSZ do ataku na portalu X.

Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował decyzję w sprawie KPO. "To jest zwyczajnym kłamstwem"

"Warto też wiedzieć, że ta partyjna błazenada ma się skończyć triumfalnym ogłoszeniem dzisiaj przez Tuska wypłaty 5 mld zaliczki z KPO, które są efektem wniosku złożonego przez ministra Pudę i co do których ostateczna decyzja zapadła już 9 grudnia na Radzie Ecofin z udziałem min. Kosztowniaka. To, że dzisiaj zapada w tej sprawie jakaś decyzja, jest zwyczajnym kłamstwem" - napisał Szymon Szynkowski vel Sęk na portalu X.

Natomiast poseł PiS Radosław Fogiel stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem 24, że "wydawać by się mogło, że rzeczywiście, wręcz te pieniądze [z KPO - red.] się nam wpycha, że leżą tam góry pieniędzy, że można brać szuflę i ładować". - No niestety nic takiego się nie działo przez ostatnie lata - powiedział polityk. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Pieniądze z KPO dla Polski. Donald Tusk spotkał się z Ursulą von der Layen

Spotkanie Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen odbyło się w piątek 15 grudnia. Rząd wyraził swoje nadzieje co do wypłacenia całej zaliczki wynoszącej pięć miliardów euro jeszcze w tym roku, co zostało potwierdzone przez premiera po rozmowach. Pieniądze były dotąd blokowane przez Komisje Europejską z powodu braku wymaganej gwarancji niezależności sądów. Donald Tusk powołał w tej sprawie międzyresortowy zespół ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Jego rolą będzie koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania rządu.