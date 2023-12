Abp Gądecki apeluje do Dudy ws. in vitro. Pisze o "formie zawładnięcia życiem ludzkim"

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego" - pisze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Sejm przyjął ustawę o finansowaniu in vitro.

Abp Gądecki apeluje do Dudy ws. in vitro. Pisze o "eksperymentowaniu"

Jak informuje hierarcha, "Episkopat wielokrotnie zabierał głos w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego". Przewodniczący KEP podkreśla także, że - zdaniem Kościoła - in vitro "nie jest metodą leczenia niepłodności". Abp Gądecki pisze także, że "Kościół w swoim nauczaniu odwołuje się zarówno do argumentów prawno-naturalnych jak i religijnych".

"Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą 'produkcją' stanowiącą 'formę zawładnięcia życiem ludzkim'" - czytamy w liście do prezydenta Dudy.

"Drugi z naszych argumentów odwołuje się do prawa dziecka, aby być powołanym do życia w wyniku aktu małżeńskiego jego rodziców, a nie w efekcie technicznej procedury za pośrednictwem osób trzecich, których działanie zapewnia powodzenie zabiegu" - pisze hierarcha. Przypomniał w tym miejscu encyklikę "Evangelium vitae" z 1995 roku, w której papież Jan Paweł II wskazywał, że "techniki sztucznej reprodukcji są nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego". Jak zaznacza abp Gądecki w trzecim argumencie: "dziecko nie jest rzeczą, do której ktoś miałby prawo posiadania". "Dziecko zawsze jest darem, a małżonkom nie przysługuje prawo do posiadania dzieci, a jedynie 'prawo do podjęcia takich aktów naturalnych, które same przez się są przyporządkowane przekazywaniu życia'" - czytamy w liście.

Hierarcha postanowił jednak wyjaśnić, że "z negatywnej etycznej oceny procedury in vitro nie wynika, jakoby dzieci poczęte tą metodą były 'gorszymi dziećmi'". "Każde z nich stworzone jest na 'obraz i podobieństwo' Boga i obdarzone przyrodzoną ludzką godnością. Każde należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak dzieci poczęte naturalnie. Nie wynika z tego jednak, że nie wolno zastanawiać się nad etyczną oceną czynu, w wyniku którego doszło do poczęcia dziecka. In vitro nie jest jedynym sposobem poczęcia dziecka, który budzi poważne moralne wątpliwości. Wszyscy przecież uważamy, że coś jest nie w porządku, gdy np. do poczęcia dziecka dochodzi w wyniku użycia przemocy. Wszyscy jednak jesteśmy także przekonani, że poczęty w ten sposób człowiek musi być w ludzkiej społeczności przyjęty z miłością" - pisze abp Gądecki.

Jak dodaje pod koniec listu, przewodniczący KEP zdaje sobie sprawę, że "niekiedy nawet samo przypuszczenie, że ktoś mógłby negatywnie oceniać metodę in vitro, może spowodować – jak stało się to np. w przypadku prof. Wojciecha Roszkowskiego – atak ze strony polityków, a także ostracyzm w niektórych środowiskach naukowych".

"Czyn, o który proszę wymaga odwagi - nie mogę wywierać na pana prezydenta jakiegokolwiek formalnego nacisku. Niemniej wolno mi apelować do pańskiego sumienia, które to sumienie czyni różnicę między zwykłym politykiem a mężem stanu" - zakończył swój list arcybiskup Gądecki.

Ustawa ws. finansowania in vitro

Przypomnijmy, że 29 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej z projektów publicznych. Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu jako obywatelski. Za przyjęciem ustawy głosowało 268 posłów, 118 było przeciw, 50 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli posłowie klubów KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL, 23 posłów PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki, Rafał Bochenek, Joanna Lichocka, Mariusz Kamiński i Katarzyna Sójka oraz 2 posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz i Marek Jakubiak. Przeciw było 108 posłów PiS oraz klub Konfederacji. Wśród posłów, którzy wstrzymali się od głosu, było 49 posłów PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Łukasz Mejza czy Jack Sasin oraz Jarosław Sachajko z koła Kukiz'15. W piątek 8 grudnia Senat przyjął ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa bez poprawek. Inicjatywę poparło 59 senatorów, przeciw było 23, a 3 wstrzymało się od głosu.

Ustawa, wniesiona jako projekt obywatelski, zakłada, że co roku na finansowanie in vitro z budżetu państwa będzie przeznaczane co najmniej 500 milionów złotych rocznie. Podpisało się pod nim pół miliona osób. Wsparcie w postaci refundowania in vitro zapisano w umowie koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Zgodnie z regulacją, za realizację, wdrożenie i finansowanie programu będzie odpowiadał minister zdrowia. Decyzję na temat ustawy ma teraz podjąć prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany o ustawę po jej przyjęciu przez Sejm. - Zapoznam się z tą ustawą. Proszę pamiętać, że w takich sprawach to jest też decyzja posłów. Mamy Sejm świeżo wybrany przez obywateli. Pochylę się nad tymi przepisami, jak nad każdą ustawą - powiedział Andrzej Duda. Jak stwierdził prezydent, "podchodzi do tego bardzo spokojnie". - Posłowie, jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo, mają prawo decydować w sprawach ważnych. Ja oczywiście to rozważę - dodał.