Paskowy TVP Info już skomentował odblokowanie środków z KPO. "Kłamstwo Tuska"

Premier Donald Tusk potwierdził w piątek przed południem, że przed końcem roku Polska otrzyma 5 miliardów euro z Krajowego Programu Odbudowy. Środki te mają być przeznaczone na modernizację systemu energetycznego. - To są już teraz, od razu, poważne pieniądze na naszą suwerenność energetyczną i postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o stworzeniu kolejnych komisji śledczych

- Musimy nadrobić stracony czas, liczę na ścisłą współpracę, w szczególności w realizacji kamieni milowych w kwestii niezależności sądownictwa (...). Mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia ds. praworządności ograniczały naszą możliwość pomocy Polsce - mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen. - Komisja Europejska gotowa jest do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu - mówiła.

TVP Info o 5 mld euro zaliczki z KPO: Kłamstwo Tuska

Sprawę komentował w piątek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Wypowiedź transmitowana była w TVP Info. Na pasku znalazł się napis: "Kłamstwo Tuska. Chwali się 5 miliardami euro dla Polski, które wynegocjował Mateusz Morawiecki".

- Z dużej chmury mały deszcz. Te 5 mld już zostało przyznanych w połowie tego roku. To rekompensata za zrezygnowanie z rosyjskich źródeł energii. Spodziewaliśmy się czegoś więcej, tymczasem okazuje się, że rządzący próbują przekształcić w swój sukces to, co było oczywiste i co rozpoczęło się w połowie tego roku - stwierdził Błaszczak. - Mamy do czynienia z próbą mistyfikacji, próbą uzasadnienia już wcześniej podjętych decyzji działaniem, które jest teraz - dodał parlamentarzysta.